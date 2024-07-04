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二度受邀赴美IVLP交流 高閔琳向世界介紹高雄與台灣

高閔琳與各國女性領袖合影。（觀光局提供）

高閔琳與各國女性領袖合影。（觀光局提供）

2024/07/04 09:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局長高閔琳獲美國國務院二度邀請，6月底代表台灣赴美參與為期3週的2024國際領袖人才參訪計劃（International Visitor Leadership Program，IVLP），她與來自世界五大洲、15位女性領袖代表針對公共議題進行深度討論，也把握機會介紹高雄與台灣。

高閔琳表示，繼2021年首度獲邀參加IVLP，今年二度獲美國國務院邀請，代表台灣再度參加2024IVLP計劃倍感榮幸，同時也深感責任重大；今年計畫核心聚焦於「女性參與政治與公民社會（Women in Politics and Civil Society 」議題，交流女性參與政治的沿革發展、各國經驗。

她指出，除盼能藉由本次參訪活動向世界各國傳遞分享台灣的民主經驗與進步價值、台灣在婦女權益及多元性別平權（LGBTIQA+）法律政策、女性參與政治與城市治理經驗，同時也向世界其他國家積極推介台灣高雄國際觀光。

她進一步提及本次參訪團員來自世界五大洲、15位國際領袖代表，包括德國、澳洲、白俄羅斯、以色利、烏茲別克、巴勒斯坦、孟加拉、摩洛哥、亞賽拜然、奈及利亞、肯亞、迦納等各國菁英齊聚交流；其中也特別向台灣友邦馬紹爾群島、瓜地馬拉代表，表達對該國政府在國際社會持續表達支持台灣立場的感謝。

高閔琳誠摯邀請團員及與會者在計畫結束後，走訪台灣高雄考察，親自感受體驗高雄風情，同時積極連結台灣在美代表處與當地台僑，盼能增強促進姊妹及友好城市的建立與交流合作。

高市觀光局說明，美國國務院自1940年起開辦該計畫，邀請來自世界各國各領域的政治菁英、青年領袖交流國家及城市治理、公共政策議題與組織發展領導經驗，迄今已逾22萬人獲邀訪美研習。當中不乏許多世界知名政治領袖，如前英國首相布萊爾、布朗，前日本首相菅直人、我國賴清德總統及高雄市長陳其邁等都曾是此計畫的國際領袖訪問學人。

高閔琳向美國各州高中生介紹台灣推廣高雄觀光。（記者王榮祥翻攝）

高閔琳向美國各州高中生介紹台灣推廣高雄觀光。（記者王榮祥翻攝）

2024 IVLP 來自世界各國女性領袖齊聚秀護照。（觀光局提供）

2024 IVLP 來自世界各國女性領袖齊聚秀護照。（觀光局提供）

滿載行李的高雄國際觀光各類英語文宣及高雄熊等高雄物產伴手禮在美大受好評。（記者王榮祥翻攝）

滿載行李的高雄國際觀光各類英語文宣及高雄熊等高雄物產伴手禮在美大受好評。（記者王榮祥翻攝）

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