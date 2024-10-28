高雄拓展國際觀光美洲旅客增41％ 觀光局下一站鎖定越南

高市觀光局前往越南胡志明市舉辦觀光推介會。（市府提供）

2024/10/28 19:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局積極爭取國際觀光客，統計美洲旅客今年上半年來高住宿人次較去年同期成長41%、排名第4；觀光局下一站鎖定新南向國家，將前往越南胡志明市辦理觀光推介會及系列行銷。

觀光局長高閔琳今年出訪美國，除拜會各州政要，更積極與台灣駐美代表處、僑胞及姐妹市交流，大力推廣高雄觀光。

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此外，美國聯合航空（United Airlines）預計明年7月將開航「東京—高雄」航線，可望提升南台灣與美國交通便利性，並吸引更多歐美旅客前來高雄。

高閔琳表示，美洲市場以美國為大宗，今年上半年來高住宿已達約7.4萬人次，僅次於港澳、日本及韓國，她日前三度獲選受邀參與美國國務院「國際領袖人才參訪計畫」，在既定行程外，也積極安排拜會台灣駐美辦事處、台僑及姐妹市團體，親自介紹說明高雄觀光新亮點，並誠摯邀請僑胞回高雄。

高閔琳進一步指出，鑑於近年東南亞經濟成長快速，下一站將鎖定新南向國家，距離高雄最近的越南為首要目標，將前進胡志明市辦理觀光推界會，搶攻更多國際旅客造訪高雄，積極提升高雄在國際市場知名度、拓展高雄旅遊市場，相關旅遊資訊請上高雄旅遊網查詢。

觀光局長高閔琳日前訪美時，特地前往明尼蘇達州拜會在地台僑，積極行銷高雄。（觀光局提供）

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