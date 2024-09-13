高雄熊熱氣球開箱 暗藏「就是我愛你」玄機

觀光局特地打造高雄熊造型熱氣球，將透過可愛的形象行銷高雄。（觀光局提供）

2024/09/13 10:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨夜PO出「2024高雄愛．月熱氣球」新面孔，超吸睛的高雄熊造型熱氣球，高市觀光局長高閔琳今天進一步開箱熱氣球個資，高28.3公尺、體積達3400立方公尺，最大乘載量1173公斤的，登記號碼B-94520諧音「就是我愛你」。

陳其邁表示，為進一步推廣高雄觀光，特地將高雄市吉祥物「高雄熊」打造為熱氣球，同時也在球體上用國際語言英文寫上Kaohsiung Love和TAIWAN，希望透過高雄熊可愛的形象和熱氣球活動，將台灣高雄行銷到全世界。

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高閔琳說明，高雄熊熱氣球特別委託全球知名熱氣球製造商Ultramagic打造，高28.3公尺、體積達3400立方公尺，最大乘載量為1173公斤，由民航局核發的高雄熊熱氣球適航證書，登記號碼選為B-94520，諧音「就是我愛你」更別具意義。

高閔琳指出，高雄熊造型熱氣球將在本週末於愛河舉辦的「2024高雄愛．月熱氣球」活動進行首飛，不僅為高雄增添新拍照亮點、創造話題性，也期盼透過飛上天際的高雄熊未來能遨遊世界參展，讓海內外的旅客更加認識台灣高雄、至高雄旅遊。

觀光局補充，本週末14、15日高雄熊熱氣球即將在高雄愛河浪漫升空，同時搭配午後熱鬧的假日市集活動，歡迎民眾到現場拍照打卡。另施放熱氣球受到包含氣流、溫度、地形等先決條件限制，需在最高安全標準及範圍方能進行，因此每個活動場次的升空狀況都會受到氣候因素影響，也請民眾多加諒解。

月世界熱氣球繫留活動線上售票將於9月中旬，在7-ELEVEN的ibon搶先預約購票，繫留體驗詳細場次與更多活動資訊，可至高雄旅遊網及FB官方粉專查詢。

高雄熊熱氣球即將在高雄愛河進行正式首飛。（觀光局提供）

高雄熊熱氣球取得民航局核發之適航證書，登記號碼為B-94520，諧音就是我愛你，圖為熱氣球充氣萌樣。（觀光局提供）

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