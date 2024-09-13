為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高雄熊熱氣球開箱 暗藏「就是我愛你」玄機

觀光局特地打造高雄熊造型熱氣球，將透過可愛的形象行銷高雄。（觀光局提供）

觀光局特地打造高雄熊造型熱氣球，將透過可愛的形象行銷高雄。（觀光局提供）

2024/09/13 10:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨夜PO出「2024高雄愛．月熱氣球」新面孔，超吸睛的高雄熊造型熱氣球，高市觀光局長高閔琳今天進一步開箱熱氣球個資，高28.3公尺、體積達3400立方公尺，最大乘載量1173公斤的，登記號碼B-94520諧音「就是我愛你」。

陳其邁表示，為進一步推廣高雄觀光，特地將高雄市吉祥物「高雄熊」打造為熱氣球，同時也在球體上用國際語言英文寫上Kaohsiung Love和TAIWAN，希望透過高雄熊可愛的形象和熱氣球活動，將台灣高雄行銷到全世界。

高閔琳說明，高雄熊熱氣球特別委託全球知名熱氣球製造商Ultramagic打造，高28.3公尺、體積達3400立方公尺，最大乘載量為1173公斤，由民航局核發的高雄熊熱氣球適航證書，登記號碼選為B-94520，諧音「就是我愛你」更別具意義。

高閔琳指出，高雄熊造型熱氣球將在本週末於愛河舉辦的「2024高雄愛．月熱氣球」活動進行首飛，不僅為高雄增添新拍照亮點、創造話題性，也期盼透過飛上天際的高雄熊未來能遨遊世界參展，讓海內外的旅客更加認識台灣高雄、至高雄旅遊。

觀光局補充，本週末14、15日高雄熊熱氣球即將在高雄愛河浪漫升空，同時搭配午後熱鬧的假日市集活動，歡迎民眾到現場拍照打卡。另施放熱氣球受到包含氣流、溫度、地形等先決條件限制，需在最高安全標準及範圍方能進行，因此每個活動場次的升空狀況都會受到氣候因素影響，也請民眾多加諒解。

月世界熱氣球繫留活動線上售票將於9月中旬，在7-ELEVEN的ibon搶先預約購票，繫留體驗詳細場次與更多活動資訊，可至高雄旅遊網FB官方粉專查詢。

高雄熊熱氣球即將在高雄愛河進行正式首飛。（觀光局提供）

高雄熊熱氣球即將在高雄愛河進行正式首飛。（觀光局提供）

高雄熊熱氣球取得民航局核發之適航證書，登記號碼為B-94520，諧音就是我愛你，圖為熱氣球充氣萌樣。（觀光局提供）

高雄熊熱氣球取得民航局核發之適航證書，登記號碼為B-94520，諧音就是我愛你，圖為熱氣球充氣萌樣。（觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
2024高雄愛‧月熱氣球中秋前升空 觀光局︰新氣球9/14愛河亮相
2024/09/08 10:18

2024高雄愛‧月熱氣球中秋前升空 觀光局︰新氣球9/14愛河亮相
「高雄熊」熱氣球首曝光 陳其邁：把可愛變很大！
2024/09/12 23:34

「高雄熊」熱氣球首曝光 陳其邁：把可愛變很大！
impression

睿禾控股榮獲2024澳洲紐西蘭商會第十九屆最佳夥伴獎
熱氣球也來了！濱海韶光季賞夕陽聽音樂 9/14、15將軍漁港登場
2024/08/29 18:01

熱氣球也來了！濱海韶光季賞夕陽聽音樂 9/14、15將軍漁港登場
台東縣民2人成行 住1晚含早餐598元
2024/09/05 05:30

台東縣民2人成行 住1晚含早餐598元
《高雄》秋節前搭熱氣球 首站週六愛河升空
2024/09/09 05:30

《高雄》秋節前搭熱氣球 首站週六愛河升空
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播