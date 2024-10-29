老球迷看到基層棒球隊的苦 3企業合捐150萬支持屏中

台南失態集團等3家企業合捐150萬元，支持屏中棒球隊；後排左一為總教練陳道豐。（記者蔡宗憲攝）

2024/10/29 08:25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕基層三級棒球經營負擔龐大，前中職全壘打王陳道豐（原名陳文賓）接掌屏東高中棒球隊改造，近年展現不同的新氣象，台南「失態集團」等3家企業看到基層棒球隊經營需要，合捐150萬元支持屏中棒球隊，希望這支歷史悠久的球隊能培養更多優秀選手。

「南部球隊確實不容易被企業看到！」屏中棒球隊總教練陳道豐指出，基層棒球隊經營最辛苦的就是每年龐大的費用，包括教練團、出賽旅費及球具，這次「失態集團」、「豐太企業」及「信欣氣體公司」機緣巧合下看到球隊的需要，讓教練團暫時不用煩惱經費的需求，能專心應付密集的比賽。

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豐太企業總經理王裕博表示，本身就喜歡棒球運動，以前更是陳文賓的老球迷，因為陳文賓的兒子近期剛好到「失態集團」的炭火手作餐廳打工，偶然在聊天中得知球隊經營狀況，失態集團帶頭捐款120萬元，並連結其他業者，一切都是因為熱愛棒球，也熱愛台灣這片土地上辛苦付出的基層教練們。

屏中校長陳國祥表示，越來越多企業無私挹注屏東高中棒球隊，相當感激這些善心對棒球運動的投入，屏中多年來產出許多優秀棒球國手，希望透過企業支持，讓這些基層教練們有堅實的後盾，未來一定會有更多好手貢獻國家賽事為台灣爭光。

老球迷看到基層棒球隊辛苦，三企業合捐150萬支持屏中。右為校長陳國祥，中為失態集團代表。（記者蔡宗憲攝）

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