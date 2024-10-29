38載扶持身障者展翅飛 十方啟能中心11/9邀您野餐趴做公益

十方啟能中心將於11月9日（周六）在北屯南興公園舉行「FUN野望趣親子野餐派對」，號召萬人參加。（記者蔡淑媛攝）

2024/10/29 20:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕設立38年的十方啟能中心位於大坑山區，照顧服務110名身心障礙的大小孩子，將於11月9日在北屯南興公園舉行「FUN野望趣親子野餐派對」，號召萬人參加，希望籌募200萬元，做為復健治療及設施設備維護費，但籌措半年僅賣出一半約5000張園遊券，盼社會共襄盛舉，看十方孩子表演，還有公益義賣、親子DIY、關關遊戲，共度愛心美好的野餐日。

十方啟能中心主任游月菊表示，台中大坑山區服務身心障礙的孩子已經38年，學員來自弱勢中的弱勢家庭，學員負擔任復健、療育費用7%，政府28%，其他65%全由中心自行募款，相當辛苦，但不影響教學與孩子的學習，師生更努力創造奇蹟。

請繼續往下閱讀...

十方啟中心為身心障礙學前幼兒及大朋友提供學齡前復健、成人照顧及小作所復健，除了幼兒早療有成，小作所成立僅3年多，20名學員已有4人自力工作，包括清潔、工廠作業員，月薪有3萬元以上，30歲的小敦在大二時車禍造成右側偏癱，靠著左手腳努力學習，十方也讓他多加活動培養自由，今年受雇到企業泡咖啡，日薪有2000元。

游月菊說，學校至於山區，照顧身心障孩子要付出加倍心力，3年前又遇土石流毀損校區邊坡，加上校舍及設備逐漸老舊須修繕更新，一路上幸有榮譽校長胡瓜及善心人士一起幫忙共度難關，沒想到上個月又因9月燕子颱風造成校區上方土石坍塌待修。

今年公益野餐派對結合草地野餐、親子DIY、闖關遊戲、現場寫生、藝文表演、在地美食、甜點伴手禮等，捐款以贈送園遊券方式進行，現場近百個攤位有全新文具、玩具、嬰兒用品等，親民價格出清、ㄧ件不留，活動當天憑園遊券還能參加抽獎。

當天還有十方的歡喜打擊樂團、十方之愛社區服務站學員舞蹈表演，也邀請小種子體適能工作室帶來有趣的親子互動遊戲、唐寶寶大器陶笛樂團、還有熱門舞蹈、音樂演奏等，玉山酒莊、台灣阿奇師、森德綠商行、威利與查理手作烘焙坊等知名店家來擺攤其中揚恩科技、品順建設公司認捐園遊券，鼓勵員工參加。

十方啟能中心小朋友表演歌舞小花朵，號召大家參加十方野餐派對。（記者蔡淑媛攝）

小敦到受顧到企業泡咖啡。（十方啟能中心提供）

小敦到受顧到企業泡咖啡，獲得好評。（十方啟能中心提供）

十方啟能中心將於11月9日（周六）在北屯南興公園舉行「FUN野望趣親子野餐派對」，號召萬人參加。（十方啟能中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法