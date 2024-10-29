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    銀新未來城何時開工 侯友宜：中央要求更多公益回饋 可早2年就講

    新北市議員陳啟能今（29）日質詢提問究竟何時動工？新北市長侯友宜答詢表示，9月中央有開小組會議，10月要求新北補充公益回饋內容，市府儘速修正後送出。（記者黃子暘攝）

    新北市議員陳啟能今（29）日質詢提問究竟何時動工？新北市長侯友宜答詢表示，9月中央有開小組會議，10月要求新北補充公益回饋內容，市府儘速修正後送出。（記者黃子暘攝）

    2024/10/29 13:29

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府規劃在三重區推動「銀新未來城」，但2020年提報中央內政部審議後卡關至今，新北市議員陳啟能今（29）日質詢提問究竟何時動工？新北市長侯友宜答詢表示，9月中央有開小組會議，10月要求新北補充公益回饋內容，市府儘速修正後送出。侯友宜也表示，中央要求更多公益回饋，市府願配合，但可早2年前講，哪有一案2年才開一次會？

    侯友宜說，中央要求銀新未來城要有更多公益回饋，市府都願全力配合，中央可以2年前就把訴求告訴市府，多年以來他努力爭取銀新未來城推動，也曾為此拜會2任衛生福利部長，市府會儘速將銀新未來城內容修正，儘速報出去，盼中央明年初核定，市府就能進一步來設計、規劃、發包，在他任期內動工。

    陳啟能關心未來城周邊停車需求，目前預定地現況為臨時停車場，目前有216格汽車格、105格機車格，但未來城周邊有17個里，人口7萬多人，假設平均4人有1輛車，換算有有1萬7000多台車有停車需求需要滿足，盼市府滿足居民停車需求。

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