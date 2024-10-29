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    受康芮颱風影響 宜蘭龜山島10/30起封島3天

    受康芮颱風影響，宜蘭龜山島10/30起封島3天。（記者王峻祺攝）

    受康芮颱風影響，宜蘭龜山島10/30起封島3天。（記者王峻祺攝）

    2024/10/29 15:03

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕中度颱風康芮威力持續發展，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天下午公告，考量海面風力逐漸增強、龜山島臨時碼頭靠泊等安全，10月30日起採預警性封島3天；另外，「2024草嶺古道芒花季」原定於11月2日、3日的專車套票與體驗活動，也因颱風逼近取消，民眾可辦理退票。

    東北角風管處表示，因持續受東北季風及颱風外圍環流影響，台灣東北部宜蘭蘇澳海面風力逐漸增強，浪高將增至3米以上大浪、巨浪，平均風力達6級以上，龜山島基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量，10月30日至11月1日採預警性封島3天，後續視天候狀況開放。

    即將在11月2日舉行的「2024草嶺古道芒花季」，東北角風管處也宣布取消11月2日、3日的專車套票與體驗活動，11月9日、10日的芒花季開跑行程，則延至12月7日至8日。

    東北角風管處指出，如有預定11月2日、3日交通套票民眾，包括60元芒花專車、299元超值套票者，可改期安排或取消退款；手作季體驗部分，也可改期或退款，請民眾留意電子郵件通知。

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