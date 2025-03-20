竹市貪警宋瑞展為討好建商要基層「抽白單」 害慘19名同事全起訴

新竹地方檢察署偵辦新竹市警察局取締交通違規圖利案件，今（20）日起訴20警。（記者廖雪茹攝）

2025/03/20 15:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署偵辦新竹市警察局取締交通違規圖利案件今（20）日起訴！新竹地檢署指出，檢察官認定時任市警局保安科秘書的宋瑞展為圖個人私利，竟主動協助建商「抽白單」，建請法官從重量刑，以正官箴，並儆效尤；而受到宋瑞展指示，要求製單員警抽單的李姓等4名派出所主管和偵查佐犯後都坦承犯行，檢方建請量處適當之刑；至於15名第一線執法的基層員警，檢察官則是建請從輕量刑，給予緩刑機會，以啟自新。

對此，竹市警局表示，尊重新竹地檢署偵查結果，針對逕行舉發單致生弊端部分檢討策進，已自去年12月4日起全面以電子化方式製發標示單，並建立專人審核機制，防制類似弊案再發生。對於遭起訴的同仁，該局依規定報請內政部警政署依法停職，並持續提供同仁法律諮詢協助，以保障權益。

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新竹地檢署指出，本案由檢察官葉子誠指揮法務部調查局台北市調查處及新竹市警察局等偵辦，偵查結果認被告宋瑞展等20人，均涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款公務員對主管監督事務圖利罪嫌，依法提起公訴。

檢方調查，曾任職竹市警局少年隊副隊長、刑大隊副大隊長、分局偵查隊隊長的宋瑞展，與新竹某建設公司負責人交好，知悉該公司負責人、經理、員工及友人所駕駛車輛常有違規停車，而遭員警開單舉發情事，竟為維持己身與建商間良好互動及利益關係，將該建設公司負責人及員工收到的交通違規舉發單，傳送予張姓偵查佐及李姓、吳姓派出所所長，要求指示製單員警將逕行舉發單抽出而不製開罰單。

李等4人憑藉與上開製單員警間的長官（所長）與部屬（警員）關係，指示鄧姓等共15名製單員警，將逕行舉發單抽出（俗稱抽白單），而未把車輛違規照片及違規資料上傳線上系統製開罰單，使車輛車主或駕駛人因而獲取免於繳納交通違規罰鍰的不法利益。

檢察官認為，宋瑞展擔任刑事偵查單位主管，本應誠實清廉，竟為圖投資建案分潤的個人私利，主動討好在地知名建商，協助建商「抽白單」而圖利汽車所有人或駕駛人，無形中擴大交通潛在危害，並使取締作業的公平性陷於遭受特權介入、不公的質疑，更連帶影響派出所所長、巡佐及偵查佐等資深警官及基層警員都共涉罪責，嚴重敗壞官箴，並使警譽受損，所為殊值非難，應請從重量刑。

被告李姓、張姓、呂姓、吳姓等4人從警服務多年，卻「積非成是」，將關說請託不當觀念傳遞予新進警察同仁，致不良風氣蔓延警界；惟本件犯行惡性尚非重大，且犯後均坦承犯行，並供出犯罪事實，已瞭解自己行為的謬差，請量處適當之刑。

至於鄧姓等15人擔任執法人員，配合將逕行舉發單抽出而不送製開罰單，使違規民眾得以逃避受罰，執法公平性遭到破壞；但審酌其等擔任基層員警，係受警界學長請託，礙於同仁情誼或囿於警界「抽白單」陋習文化，以及竹市警局逕行舉發單管理及稽核機制的缺漏，偵查程序已知警惕，無再犯之虞；且15人從警多年均無重大不良表現，建請從輕量刑。

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