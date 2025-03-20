詐團感情詐欺騙老婦投資近5千萬 調查局追出地下金融房仲業務涉案

柯男仲介房產抵押合約書。（調查局提供）

2025/03/20 15:34

〔記者王定傳／台北報導〕調查局台北市調查處，今年1月破獲首宗詐團勾結現職地下金融仲介業務人員詐欺案；台北處發現，境外詐團以感情詐騙手法，誘騙1名七旬徐姓老婦購買泰達幣投資虛假投資平台，待自有資金用罄，又勾結地下金融業務人員柯男，慫恿被害者拿名下不動產向地下錢莊設定抵押借款，再向個人幣商購買虛擬貨幣，持續投資假投資平台，詐騙、洗錢金額超過5千萬元。

台北處調查發現，74歲徐姓婦人去年5月遭詐團鎖定，進行愛情詐騙，詐團透過LINE結識徐婦後，每天噓寒問暖，引誘她墜入情網，隨後開始慫恿她向詐團配合車手洪男及尹女購買泰達幣，投資虛假投資平台，再迅速移轉泰達幣進行洗錢，並利用假出金手法，即使用人頭帳戶匯出少量金額佯裝獲利，引誘她持續投入資金，把她完全「榨乾」。

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台北處調查發現，詐團仍不罷手，還涉夥同從事地下金融仲介業務柯男，慫恿徐婦將名下2間房產設定抵押借款後繼續投資，半年內詐取4700萬餘元，因徐婦陸續向兒子借款，其子察覺怪異，陪同徐女至台北處檢舉。

檢調還發現，柯男不定時接受詐團派案轉介受騙民眾，卻刻意於初次接觸受騙民眾時，佯裝是被害人自己找上門，藉此製造假手機對話紀錄，以躲避司法人員查緝，並利用受騙民眾急欲將房產變現心態，以話術包裝誆騙被害人接受鉅額懲罰性違約金。

台北處另追查發現，詐團在掏空徐婦財產後，再以相同手法慫恿40多歲邱姓女子與50多歲楊姓婦人投資虛擬貨幣泰達幣獲利，邱女、楊女也難敵男網友愛情攻勢，在投入220萬與196萬後，再分別把房子拿去抵押，又貸得250萬與230萬元貸款投資購買泰達幣；柯則從中從中抽取高額手續費、代書費及預借現金利息數百萬元。

台北處將此案報請基隆地檢署偵辦，檢方陸續溯源逮捕虛假投資平台車手、幹部及柯男等人，基隆地檢署今年3月間已依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌起訴柯男等8人。

調查局指出，詐團擅於利用獨居老人、單身男女需要情感慰藉，先透過網路社交平台建立感情基礎，再遊說受害者從事鉅額投資，一旦受害者資金用罄，再藉由各種方式鼓吹受害者尋找金援繼續投資，本案即為詐團勾結地下金融仲介業者遊說受害者抵押不動產借款投資詐騙首例；並呼籲民眾謹慎網路交友，切勿聽信網路社交平台對象遊說投資，而輕易將不動產設定抵押借貸。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

檢調查扣不法集團所使用的瑪莎拉蒂廠牌汽車。（調查局提供）

柯男仲介不動產抵押借貸的鉅額現金。（調查局提供）

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