7旬婦瓦拉米步道失蹤9天 花蓮搜救隊溪谷發現遺體

搜救人員在山區垂降崩壁找人，今天在步道7.5K處山谷下找到遺體；初步檢視，婦人身上多處摔傷，確切死因待調查。（花蓮縣消防局提供）

70歲陳姓婦人與5名好友同遊花蓮，本月10日申請玉管處瓦拉米步道至13.6K的瓦拉米山屋過夜，預定11日下山。回程因6人拆隊走，等到全部人都走到7.8K黃麻，才驚見陳婦沒有跟上。消防局表示，搜救人員在山區垂降崩壁找人，今天在步道7.5K處山谷下找到遺體；初步檢視，婦人身上多處摔傷，確切死因待調查。

花蓮縣消防局指出，在花蓮縣消防局、警察局、林業署、玉山國家公園管理處及全台多家民間專業搜救團體的共同努力下，面對瓦拉米步道複雜的原始森林、陡峭斷崖及多變的山區氣候，歷經長達9日不間斷的「地毯式」艱苦搜索，搜救團隊於今（19）日在步道約7.5K處下方溪谷尋獲失聯民眾，惟遺憾已無生命跡象，為這場艱鉅的山域救援任務畫下句點。

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消防局表示，搜救隊伍針對失聯者最後現蹤的8K至12.5K熱區進行密集清查，並多次出動無人機進行空中偵察，針對人力難以到達的崩落區、吊橋、黃麻溪溝等險峻地形進行精確空勘；多次在步道9.5K至11.5K處的亂石坡、崩壁區進行高難度繩索垂降，並深入深邃的黃麻溪谷執行溪降搜索，範圍廣及步道各處可能的墜落點。

消防局說，隊伍原規劃在11日上午從瓦拉米山屋回程南安步道口，6人拆隊走並約在7.8K黃麻駐在所平台會合，原本陳婦與2名朋友先走，在11.4K左右陳婦因腳程較慢落後，後來追上的3人也走到黃麻時，卻發現陳婦沒走到黃麻，沿路也沒有看到她，隊友驚覺陳婦可能出意外，因瓦拉米步道目前完全沒有手機訊號、無法求救，隊友11日下午走到步道口打電話報案。

位於玉山國家公園東部園區的瓦拉米步道，屬於日治時期開闢八通關越嶺道的一部分，長13.6公里（至瓦拉米山屋）。登山口至4.8K佳心無須申請入園，佳心後到瓦拉米山屋段屬於國家公園生態保護區，需向玉管處申請入園，原本步道口到佳心手機訊號尚可，因颱風吹毀基地台，目前全線均無訊號。

70歲陳姓婦人與友人申請玉管處瓦拉米步道健行卻失蹤，花蓮縣消防局歷經9天終於找到陳婦的遺體。（消防局提供）

搜救團隊於今（19）日在步道約7.5K處下方溪谷尋獲失聯民眾，惟遺憾已無生命跡象，為這場艱鉅的山域救援任務畫下句點。（消防局提供）

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