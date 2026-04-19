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    引狼入室？宜蘭保全員斜槓「水電工」 修好漏水性侵女住戶重判5年

    2026/04/19 21:03 記者江志雄／宜蘭報導
    宜縣一名李姓社區保全員，幫女住戶修漏水後竟趁機強制性交，一審重判5年。（情境照）

    宜縣一名李姓社區保全員，幫女住戶修漏水後竟趁機強制性交，一審重判5年。（情境照）

    宜蘭縣某社區大樓35歲李姓保全員，幫社區住戶小美（化名）修繕浴室漏水，修好後與小美聊天時，把女方推倒在床，無視當事人表達拒絕之意，強脫她的衣物，強制性交及口交得逞，犯後否認犯行，宜蘭地院依犯強制性交罪重判5年。

    判決指出，2024年10月6日下午1點多，小美發現住處漏水，請值班的社區保全員李姓男子協助聯繫水電工修繕，李男回說，當天是假日不好找人，他學過水電可協助處理，由於小美先前曾委託李男修過馬桶，認為應可信任，讓他進入屋內。

    李男修好浴室漏水後直說好渴，小美把冰箱內含有酒精飲料拿出來一起喝，不料，李男喝完竟將她推倒在床強制性交及口交。事後，小美聯繫林姓友人告知被人性侵，友人要她報警，並到醫院驗傷，性侵鑑定採到與李男相符的檢體，經過檢警調查，揭發這起「引狼入室」的性侵案。

    李男接受調查時坦承有跟小美性交及口交，辯稱女方主動要求，都有經過當事人同意，否認強制性交犯行。小美則說，事發當下剛與男友分手，有服用憂鬱症藥物，案發時跟李男喝酒，自己很快喝醉了，恢復意識後有察覺男方意圖性侵，回憶起事發經過，「被告（李男）站起來，用生殖器對著伊（小美）」，她至少3次明確表達拒絕。

    宜蘭地院審酌證人說詞、醫院性侵鑑定報告等相關事證，認定李男對小美做出強制性交行為，應依法論科，斥責被告犯後飾詞狡辯，毫無悔意，態度惡劣，判處有期徒刑5年，以示懲儆。可上訴。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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