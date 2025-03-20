太瞎！ 台中休旅車竟停「機車待轉格」拖吊開罰

這輛休旅車停在「機車左轉待轉格」，擬左轉機車與行人都得被迫繞開。 （警方提供）

2025/03/20 15:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕這不是停車格！台中市警局第五分局於本月16日中午，處理一件交通違規時，意外在北屯區中清路2段與庄美街路，驚見一輛黑色休旅車，竟然把路口的「機車左轉待轉格」當成汽車停車格，違規停車於此處，不但影響中清路2段的車流順暢，也導致左轉機車與行人，都被迫繞開，員警等不到車主現身，派遣拖吊車吊離，並開出一張違規停車罰單。

第五分局強調，基於交通秩序順暢，台中市比較大的路口，都設置「機車左轉待轉格」，讓機車駕駛人能2段式左轉時，可以暫停這個區域等待，卻有休旅車駕駛，把休旅車停在「機車左轉待轉格」，讓原本應該在該處等候左轉的機車騎士哭笑不得。

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五分局說，這輛休旅車的駕駛竟然把中清路2段與庄美街的T字形路口，畫設在中清路2段的「機車左轉待轉格」，當成汽車停車格而違規停車，影響中清路二段的車流順暢，也導致要在該路口左轉庄美街的機車騎士，被迫違規停在行人穿越道上等待，行人則因機車阻擋，也必須繞路，員警予以逕行舉發，並通知拖吊車到場拖吊，避免衍生交通事故，維護用路人的安全。

這輛休旅車停在「機車左轉待轉格」，警方開罰單並通知拖吊車拖走。 （警方提供）

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