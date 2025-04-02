遠航董事長張綱維3度接近港口 高院拘提到案當庭上銬收押

張綱維淘空遠航一審判15年並戴電子腳環，高院今拘提當庭羈押。（記者楊國文攝）

2025/04/02 19:19

〔記者楊國文／台北報導〕遠航董事長張綱維掏空遠航36億元，被台北地院重判14年，（另有1年得易科罰金），並須戴上電子腳環實施科技監控，全案上訴高等法院審理中，不過，高院獲報張綱維數度接近港口，疑有逃亡之虞，今將他拘提到案，張辯稱只是開車戴重病母親看病，返回台北時經過港口附近，不可能逃亡，審理鍾文智案的高院受命法官陳勇松今代理開庭，裁定將張收押，並當庭戴上手銬，送往台北看守所。

張綱維搭上囚車前，大聲向媒體抗議被羈押結果，斥責「莫名其妙」，嚷嚷稱「我不可能逃亡！」，律師向本報表示，一定提出抗告。

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高院裁定指出，張綱維經訊問後，因所犯背信等罪嫌重大，且接受科技設備監控後仍屢次違規，情節重大，有事實足認有逃亡之虞，為確保後續審理程序順利進行，有羈押必要，依刑事訴訟法101條第1項第1款規定，予以羈押。

高院認定，一審裁定命張綱維限制出境、出海、住居，須配戴戴電子環，並不得接近機場、港口等地，但張3度違反禁令，接近港口，還有一次電子腳環異常接不到訊號，因此認為有逃亡之虞，今將他拘提到案。

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