為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遠航董事長張綱維3度接近港口 高院拘提到案當庭上銬收押

    張綱維淘空遠航一審判15年並戴電子腳環，高院今拘提當庭羈押。（記者楊國文攝）

    張綱維淘空遠航一審判15年並戴電子腳環，高院今拘提當庭羈押。（記者楊國文攝）

    2025/04/02 19:19

    〔記者楊國文／台北報導〕遠航董事長張綱維掏空遠航36億元，被台北地院重判14年，（另有1年得易科罰金），並須戴上電子腳環實施科技監控，全案上訴高等法院審理中，不過，高院獲報張綱維數度接近港口，疑有逃亡之虞，今將他拘提到案，張辯稱只是開車戴重病母親看病，返回台北時經過港口附近，不可能逃亡，審理鍾文智案的高院受命法官陳勇松今代理開庭，裁定將張收押，並當庭戴上手銬，送往台北看守所。

    張綱維搭上囚車前，大聲向媒體抗議被羈押結果，斥責「莫名其妙」，嚷嚷稱「我不可能逃亡！」，律師向本報表示，一定提出抗告。

    高院裁定指出，張綱維經訊問後，因所犯背信等罪嫌重大，且接受科技設備監控後仍屢次違規，情節重大，有事實足認有逃亡之虞，為確保後續審理程序順利進行，有羈押必要，依刑事訴訟法101條第1項第1款規定，予以羈押。

    高院認定，一審裁定命張綱維限制出境、出海、住居，須配戴戴電子環，並不得接近機場、港口等地，但張3度違反禁令，接近港口，還有一次電子腳環異常接不到訊號，因此認為有逃亡之虞，今將他拘提到案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播