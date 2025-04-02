宋濤會見夏立言大談「一中原則」 官員轟：KMT總是夜奔敵營

國民黨副主席夏立言（左）與中國國台辦主任宋濤（右）會面。（資料照，圖取自國台辦旗下中國台灣網）

2025/04/02 19:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台發動「海峽雷霆-2025A」軍演之際，中國國台辦主任宋濤今天在徐州大龍湖酒店會見國民黨副主席夏立言一行。宋濤指稱，堅持「一個中國原則」和「九二共識」政治基礎上，從國民黨和島內各政黨、政治團體人員共同努力堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。我官員痛批，軍演大敵當前，KMT總是夜奔敵營！

國共再度會面，中方出席人員有宋濤、國台辦交流局長楊毅、國台辦新聞局長陳斌華、江蘇省台辦主任練月琴、國台辦聯絡局副局長凌子章、聯絡局副局長呂慧；台灣方面則有國民黨副主席夏立言、國民黨大陸事務部主任林祖嘉、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、國民黨青年團總團長黃騰憲等人。

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宋濤開場引述中共總書記習近平的話指出，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能解開，沒有什麼問題不能商量，沒有任何勢力能把我們分開」。

宋濤聲稱，當前台海局勢複雜嚴峻，根源在於「民進黨當局」頑固堅持台獨立場，搞台獨挑釁，種種「賣台引戰」的舉措，嚴重的損害了台海和平，嚴重的損害了兩岸同胞的利益。

針對賴清德總統把中國定義為「境外敵對勢力」，宋濤直言，「我們兩岸是一家人，是家人、不是敵人」。中國堅決反對台獨分裂，願意在「一個中國原則」和「九二共識」的政治基礎上，同中國國民黨和台灣的各個政黨、政治團體和個人，共同反對台獨分裂勢力、反對外來干涉，推進兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞的福祉，共同增進中華民族的共同利益，守護好中華民族的共同家園。

中國官媒《新華社》報導，夏立言對宋濤說，「兩岸同屬一個中國，無論台灣人還是大陸人，都是堂堂正正的中國人，沒有什麽分歧不能化解」。中國國民黨願在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關系和平發展。

對此，熟稔中共統戰的官員痛批，中國軍演大敵當前，KMT總是夜奔敵營。你能夠想像，當烏克蘭被俄羅斯軍事威脅入侵時，有烏克蘭的在野黨跑去莫斯科跟俄國眉來眼去嗎？國民黨是一個對國家毫不忠誠的政黨，嚴正譴責這種背叛國家、配合中共的政黨。

國台辦官網今日已收錄宋濤會見夏立言的資訊，夏立言對宋濤說，「兩岸同屬一個中國，無論台灣人還是大陸人，都是堂堂正正的中國人，沒有什麽分歧不能化解」。 （圖擷取自國台辦官網）

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