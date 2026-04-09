鄭麗文政治立場大變與他有關？ 國家檔案揭「驚人隱藏身分」！

鄭麗文和老公駱武昌。（資料照）

國民黨主席鄭麗文率團訪中，將與中共總書記習近平會晤，引發各界關注。翻看其政治歷程，從「堅定台獨分子」到高喊「要讓台灣人自豪說出自己是中國人」，為何會有如此巨大轉變。據了解，影響鄭麗文政治思想最深的就是她從大學時期就交往的老公駱武昌，有媒體查閱國民黨威權專政時間的國家檔案，驚見當年情治單位曾吸收駱武昌當「抓耙仔」！

據《鏡報》翻閱數十年前威權國民黨情治人員、臥底線人匯報撰寫有關鄭麗文的國家檔案，1987年9月入學台大法律系的鄭麗文，加入台獨立場鮮明、抗爭路線較激進的校內社團「大論社」，結識當時就讀台大政治系大二、在社團擔任總編輯的駱武昌，朝夕相處下2人成為了戀人。隔年（1988年）駱武昌成為大論社社長，鄭麗文則到著名社運人士鄭南榕創辦的《自由時代週刊》當校對，並時常和駱武昌到處噴寫台獨標語。

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鄭麗文年輕時，和駱武昌都是有不小知名度的台獨運動者，受到國民黨政府「特別關照」。但後來鄭麗文的立場逐漸靠向國民黨，2002年爆出「舔耳案」（時任衛生署長涂醒哲遭指控用舔耳朵、親吻性騷一名男子）時，鄭麗文跟著其他名嘴砲轟，最後發現是烏龍爆料時，民進黨對鄭麗文祭出黨紀處分，鄭麗文批評綠營，與藍營走得越來越近，最後接受連戰邀請加入藍營。

而駱武昌從台大畢業一直到在鄭麗文從政後，大多隱身幕後，成為鄭麗文「背後的男人」，但政治立場也跟鄭麗文一樣一起轉向，不少當年的戰友都相當感慨。不過有學者認為，鄭麗文受駱武昌影響甚深，政治立場上的轉向，據信也和駱武昌非常有關係！

這是因為其中一份國家檔案揭露，當年情治單位早在鄭麗文進入台大前就接觸駱武昌，想吸收他當線人，其隱藏身分是當時調查局在校園的「佈建運用人員」（指被吸收、控制的線民或協助者，通常層級較低、未正式列管，常以化名協助情治人員蒐集資訊、監控特定對象，俗稱抓耙仔）。許多與駱武昌熟識的朋友，都叫他「馬各」（駱字拆分），相關檔案中披露，情治單位「擬先將駱武昌列為運用關係，化名『馬超』，俟觀察渠活動能力，工作績效，安全狀況等作綜合評估後，再報請 鈞局核准列為內線佈建。」

至於為何當年調查局想吸收駱武昌？檔案中直指看中他的人脈關係，駱武昌除了在大論社擔任重要職位，與「大新社」、「女研社」、「濁水溪社」、「勞工社」等知名學生社團幹部熟稔並時有往來，而且在接觸過程中，發現駱武昌的思想言行「仍未失善良本性」，且願意為調查局工作，因此「安全顧慮不大」。

也因此有學者質疑，鄭麗文和駱武昌愛情長跑24年還順利步入結婚，這段期間對枕邊人的了解有多少？對其隱藏身分是早就有底還是完全不知情？《鏡報》總主筆陳嘉宏今天（9日）在臉書轉發相關報導，「為求慎重，我們也訪問了駱武昌本人。他否認曾是調查局佈建人員這件事，但他說的顯然與我們看到的檔案不符合。」

鄭麗文和老公駱武昌。（資料照）

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