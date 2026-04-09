鄭麗文頻用中國官方用語 兩岸人士批：對「威脅躺平」更引狼入室

國民黨主席鄭麗文訪中。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文今在上海出席台企聯午宴，並發表談話。長期關心兩岸議題人士痛斥，鄭麗文大量使用中國國家主席習近平或中國官方的政治用語、「拷貝對岸語境」，國共論述一致，恐讓國際認定「台灣內部已接受中共框架」。不僅真是對「威脅躺平」，更進一步敞開大門「引狼入室」。

鄭麗文今在上海出席台企聯午宴，大談台商在中共「十五五」規劃中，至少可以在AI、氣候變遷與服務業獲得不可替代的優勢。

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兩岸人士指出，鄭麗文在這場談話中頻繁使用習近平講稿或中國官方常用政治詞彙，例如「新質生產力」一詞，來自2023年習近平於黑龍江要求，整合各界資源與產業，加快形成新質生產力；「雙碳」指的是碳達峰與碳中和，台灣通常稱為「淨零碳排」；「新型工業化」來自2024年中共二十大的產業目標。

該人士接著說，其他諸如「鄉村振興」、「小巨人企業」等，講稿大量使用中國政策語彙，「不僅政策要對接，連用詞語彙都要對接」，令人感嘆，鄭麗文談話內容與台灣大眾的語言脈絡完全脫節，反而有種「照本宣科」、說出對方立場的感受。

兩岸人士指出，鄭麗文日前與國台辦主任宋濤餐敘時宣稱「歷史證明，凡是遵守九二共識，兩岸就能交流，不遵守台海情勢就動盪不安」，便是與中國同一立場，甚至連在中山陵的發言也如出一轍，令人憂心此舉恐讓國際認定「台灣內部已接受中共框架」的錯誤訊號。

兩岸人士質疑，近日國民黨發出「國共合作」的既定印象，已與台灣主流民意對台灣主體性的追求背道而馳，這種全盤接受對方框架的姿態，不僅完全符合國民黨近期社群影片所傳達的「躺平」心態，甚至更進一步敞開大門「引狼入室」，踏入將台灣的未來拱手交給對岸的陷阱。

鄭麗文講稿用詞與中共官方出處、台灣常見用法對照表。（本報製圖）

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