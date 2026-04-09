300坪新建案須裝光電8月上路 內政部估12年可回本

內政部今天移地到建築研究所材料實驗中心舉辦部務會報，並安排建研所報告「近零碳建築推動重點與執行成果」。（記者李文馨攝）

針對8月1日起，300坪新建案須裝光電，內政部說明，建置費用每瓩約3萬8800元，以50瓩系統估算約不到200萬元，占整體建案成本僅約0.3%，約12年可回收成本。

內政部今天移地到建築研究所材料實驗中心舉辦部務會報，並安排建築研究所報告「近零碳建築推動重點與執行成果」。

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董建宏表示，內政部已與經濟部會銜發布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，針對新建、增建及改建且建築面積達1000平方公尺以上建築，每20平方公尺須設置1瓩太陽光電容量，預估每年可新增約66萬瓩裝置容量，未來結合經濟部獎勵措施，至2030年可貢獻約319萬公噸CO₂e減碳量。

董建宏指出，內政部建築研究所日前已完成北中南3場說明會，針對各界關切的議題說明回應，包括建置費用每瓩約為3萬8800元，設置12年即可收回設置成本，如遇斷電可供公共用電使用等，均有利於管委會維管；至於建築結構安全、消防安全風險等，也有相關法規規範可遵循。

媒體關切成本問題，內政部建築研究所長王榮進表示，太陽光電每瓩建置費用約3萬8800元，若以1000平方公尺共設置50瓩計算，造價約不到200萬元，與一棟建築面積1000平方公尺的10層樓建築造價約7億至9億元相比，200萬元的光電設置成本僅占約0.3%，且建置後預計12年即可回收成本，後續收益也可提供管委會作為營運維護經費。

董建宏表示，光電整體建置成本不會造成建商太大的成本負擔，「建商如果因為這樣要增加每坪多少錢，對我們來講，這個計算是不合乎邏輯」，且裝設太陽能光電後，首先要提供公共用電，能降低住戶電費負擔。他說，透過綠電憑證的買賣收入，會回歸大樓管委會公基金，將要求專款專用於維護光電設施。

300坪新建案須裝光電8月上路，示意圖。（資料照）

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