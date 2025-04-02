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    35：12 ！罷免一階補件 增台南、新北4綠委進二階連署

    中選會公布最新查對結果，新增4件立委罷免案可進入二階連署。據悉，通過者是民進黨籍台南市立委林俊憲、王定宇；新北市立委李坤城、吳琪銘。投票示意圖。（資料照）

    中選會公布最新查對結果，新增4件立委罷免案可進入二階連署。據悉，通過者是民進黨籍台南市立委林俊憲、王定宇；新北市立委李坤城、吳琪銘。投票示意圖。（資料照）

    2025/04/02 18:38

    〔記者李文馨／台北報導〕大罷免潮席捲全台，中選會今天（28日）下午公布最新查對結果，新增4件立委罷免案可進入二階連署。據悉，通過者為民進黨籍台南市立委林俊憲、王定宇；新北市立委李坤城、吳琪銘。目前共有35位泛藍立委與12位民進黨立委進入二階連署。

    中選會今天下午說，截至今天為止，另有4件罷免案審核通過，得進入第二階段連署。據了解，新增通過者為林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘；另外，民進黨立委黃捷、許智傑、陳俊宇罷免案尚待地方選委會審查。

    據統計，第一階段被提議罷免的泛藍立委35人全數過關，包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍等共34人，以及無黨籍立委陳超明。

    在民進黨立委罷免案部分，17件民進黨立委罷免案都未達一階門檻，經補件程序，伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純等8人上週審定後皆達門檻。

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