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    清明連假迎好天氣！白天氣溫23度以上 週六起再轉雨

    氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

    氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/04/02 18:41

    〔記者林志怡／台北報導〕明天就是清明連假，中央氣象署指出，清晨各地雖仍感受較冷，但白天起氣溫就會逐漸回升，各地普遍可達23度或以上，並一路持續到下週初；另連假初期各地大多是多雲到晴的好天氣，週六起則因水氣增加，轉為多雲或有雨的天氣。

    中央氣象署預報員張承傳說明，明後2天各地為多雲到晴的好天氣，僅花東地區及午後新竹以南山區有雨，後天雨區稍擴大至東北部，但2天的雨量都不多。

    週六起水氣將再度增加，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島等有局部短暫雨，北部地區、中南部山區有零星雨，其他地區多雲；週日至下週三將更加潮濕，北部、東半部地區、中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲。

    另，下週四至週六水氣還會進一步增加，並可能有鋒面系統發展，各地降雨機會高，但實際雨區分布還有待觀察。

    氣溫方面，張承傳指出，明日清晨仍受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地感受偏冷，中部以北、東北部低溫約11至13度，花東地區15至17度，南部地區17度，且北部、東北部地區可能有局部10度以下低溫。

    明日白天起，因大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，北部白天23至24度，中南部25至27度，東部22至23度；週五清晨受到輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，但白天氣溫還可再回升2度左右，西半部可達25至28度，東半部約23至24度。

    此外，週六起各地氣溫持續回暖，夜間、清晨低溫可提高至17至19度，且下週一、下週二北部白天氣溫可達27度，中南部約28至30度，東部則維持至24至25度，且後續暫時沒有觀察到新一波冷空氣影響情況。

    張承傳也提醒，雖接下來一週各地氣溫回暖，但4月中下旬都還有機會受冷空氣影響，民眾務必注意最新天氣預報。

    降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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