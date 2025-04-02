熱愛台灣二訪竟遇死劫！日籍婦走人行道被撞飛 裝葉克膜也救不回

日籍婦人3月中到高雄旅遊，走在中華五福圓環的人行道卻被廂型車撞成重傷，搶救16天仍不幸不治。（民眾提供）

2025/04/02 18:35

〔記者許麗娟／高雄報導〕日本籍女遊客池田（61歲）與兒子到高雄旅遊，上月15日走在中華五福圓環人行道，遭張男（73歲）駕駛的廂型車撞飛重傷，醫療團隊裝上葉克膜搶救16天，仍因全身性重傷於昨天（1日）宣告不治。池田女士與兒子因熱愛台灣再度來台旅遊，未料竟在高雄魂斷異鄉。

據了解，池田兒子3年前曾帶媽媽來台灣旅遊，當時以走訪台北景點為主，由於對台灣印象不錯，今年3月中，2人再次來台，選擇到高雄旅遊，未料才第2天到訪五福商圈，池田女士走在圓環人行道竟遭廂型車撞成重傷。

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據了解，池田女士全身遭撞擊，胸腹部嚴重挫傷，造成肺臟、肝臟等臟器破裂及內出血，先送大同醫院後，當晚立即轉送高雄長庚醫院持續搶救，醫療團隊連夜為他手術止血，並裝上葉克膜葉克膜搶命，但因病情未有好轉持續昏迷，在加護病房待了16天，昨天仍因傷重宣告不治。經檢警相驗，遺體已由家屬領回處理後事，肇事的廂型車駕駛張男被依過失致死罪送辦。

日籍婦人發生車禍的中華五福圓環，事發後在人行道有加放三角椎，且近日已加上人行道的綠色鋪面。（記者許麗娟攝）

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