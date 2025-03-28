獨家》塑膠袋窒息喝屎尿水！ 「小翁立友」揭小黑屋如活人地獄

陳康岳描述「小黑屋」慘況仍心有餘悸。（記者許國楨攝）

2025/03/28 00:28

〔記者許國楨／台中報導〕有「小翁立友」之稱的台中商演歌手陳康岳，被騙到緬甸詐騙園區受困長達193天，但囚禁期間非人生活非外界能想像，他也親自揭露園區內令人毛骨悚然的「小黑屋」懲罰，雙手上銬在臭水溝上鐵管，只能站著睡覺，電擊棒、塑膠袋窒息喝屎尿水等極致折磨，殘忍程度宛如人間煉獄。

陳康岳表示，在緬甸遭轉賣到多個詐騙園區被迫從事詐騙，他始終提醒自己不要配合，沒有騙過任何人，然而，當他的遭遇在去年10月28日被台灣媒體曝光後，他立刻遭到憤怒的管理者懲罰，關進「小黑屋」囚禁，原本只是3天的一個「套餐」行程，他卻被關了長達14天。

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陳描述，「小黑屋」如同屠宰場是一個毫無生氣的牢房，四周裸露著粗糙的水泥牆，地面上則有一條臭水溝。受害者呈站姿雙手被銬在水溝上一條連通鐵管，食物極度匱乏，「三天只給一餐，飯量少得可憐，還只有一點點菜。」更駭人的是，吃喝拉撒竟須共用這條污水溝，「飯點時才能上廁所，還要直接撈水溝的水來喝。」

除了被迫要站著睡覺，有時突然想要大小便更是不可能的事，「我要尿尿，你作夢」是最常聽到的對話，管理者使用槍托、電擊棒、木棍、PVC管肆意毆打凌虐，甚至頭部澆濕後用塑膠袋套頭懲罰，「一輪大概進行兩到三次，那種塑膠袋貼鼻逐漸無法呼吸，直至生死邊緣窒息感真的讓人崩潰。」

陳康岳回憶，小黑屋內有7到8名軍人看守，每天分四班輪流荷槍實彈監視，有時還會拿著裝上滅音器的長短槍試射威嚇，讓逃跑成為不可能的夢想，從「小黑屋」出來後被仲介轉手，他為了活下去，不得不裝瘋賣傻，「我啃肥皂、自言自語、假裝聽不懂人話、打字故意超慢，這樣老闆就不會買我。」

就這樣，他被轉賣了十幾二十次，最終受困兵哨站待賣區才被台灣好友付贖營救，而這場長達193天的恐怖遭遇，讓他至今仍心有餘悸，痛訴緬甸詐騙園區的黑暗，希望揭露這些殘酷真相，讓更多人警惕，不要誤入這場活地獄。

陳全身傷痕累累至今未痊癒。（記者許國楨攝）

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