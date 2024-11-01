颱風過後「彩蛋」？高雄三民家商排球場遭蚯蚓大軍霸場

高雄左營區三民家商排球場，今天上午出現大量蚯蚓。（校方提供）

2024/11/01 16:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕康芮颱風剛過境，高雄市今（1日）學校恢復上課，位於左營區的三民家商校園，上午有學生發現排球場上出現大量蚯蚓，校方表示，這是過去未曾見過的景象。

有學生將滿是蚯蚓的影片貼上網路社群Threads，只見在學校雨後未乾的球場上，布滿一條條的蚯蚓，有網友回應「有密集恐懼症的人會瘋掉」、「是要地震了嗎」、「好恐怖啊怎麼會這麼多而且還那麼長」，也有人認真留言「那可是益蟲，有它的存在才有豐饒的土地」、「蚯蚓是益蟲耶，而且不可怕啊！」

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三民家商學務主任李志良表示，早上近10點學生在校園中進行打掃時，發現排球場附近出現大量蚯蚓，當時天氣還陰陰的，太陽還沒出來，也不清楚為何突然出現這麼多蚯蚓，過去學校內也未曾發生有大量蚯蚓出現的情形。由於蚯蚓是益蟲，因此有特別提醒學生不要干擾牠們，不過到下午這群蚯蚓都還在，多數未到土壤內，只是隨著太陽出來，不少已被曬乾。

日前中央氣象署也曾澄清，蚯蚓衝出地表和天災沒有明顯關係，會影響蚯蚓行為的因素非常多，包括地溫、相對濕度、日照時數、氣壓改變，都有可能促使蚯蚓爬出地表，強調蚯蚓爬出地表的行為，和地震事件沒有顯著相關。

高雄左營區三民家商排球場，今天上午出現大量蚯蚓，下午過後這群蚯蚓還在，且多數被太陽曬乾。（校方提供）

高雄左營區三民家商排球場，今天上午出現大量蚯蚓。（校方提供）

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