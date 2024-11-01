雲林農作物受損初估破億 不分黨派會勘為農民發聲

雲林縣陸續傳出農損，縣府初估目前損失破億，其中硬質、食用玉米倒伏情形最嚴重。（記者李文德攝）

2024/11/01 16:14

〔記者李文德／雲林報導〕康芮颱風來襲，帶來強勁狂風，造成雲林縣陸續傳出農作物損害，包含玉米、稻田倒伏，農民苦不堪言。據縣農業處最近統計，目前初估農損已突破1億元，以玉米受損情形最為嚴重。縣長張麗善下午與相關單位到虎尾勘查玉米倒伏情況。張麗善表示，現食用玉米受損情形已達四方會勘標準，但受損嚴重，呼籲農業部可公告啟動天然災害救助。另二期水稻受損嚴重，立委劉建國同樣要求中央，應立即啟動水稻保險理賠。

縣府農業處表示，各鄉鎮公所正陸續回報災損速報，據目前資料，以硬質玉米、食用玉米倒伏最嚴重，尚有花生、大豆等作物浸水、甘藷及芝麻葉面枯黃，初估農損已破億元。

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今下午張麗善與相關單位前往虎尾視察玉米倒伏情況，劉建國也接受農民陳情後也立即派員前往會勘，不分黨派立即出動為農民發聲。

有玉米農無奈說，剩5天就可以採收，眼下不知如何是好；稻農也說，倒伏的稻子無法曬到陽光，「灌漿」期不會太順利，受損情形恐不能預料。

張麗善表示，雲林種植食用玉米超過2200公頃，現受損面積超過500公頃，損害嚴重。希望中央能夠盡速公告天然災害救助，不要再四方會勘，讓農民可加速復耕作業，也避免更多農損。

劉建國表示，要求農業部立即啟動水稻保險理賠，迅速進行減產調查，在第一時間將理賠金交到稻農手上，中央應對農損要立即因應，如此可減輕農民損失。

農糧署中區分署長徐煇妃呼籲，農友不管是玉米、稻米等經濟作物，只要有受損趕緊向各地公所通報，讓行政單位能夠掌握資料，如此將會依據速報上來的資料，趕快啟動相關救助機制。

縣府今下午前往虎尾會勘食用玉米倒伏情形。（記者李文德攝）

立委劉建國接受稻農陳情後，同樣派員會勘，也呼籲中央進入啟動水稻保險理賠。（立委劉建國辦公室提供）

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