南部多處驚見「蚯蚓大軍」 民眾擔心地震前兆 氣象局揭真相！

屏東長治特搜隊前地面出現密密麻麻的蚯蚓。（圖擷取自Threads／＠cao4737）

2024/10/28 19:08

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣中埔鄉昨（27）日下午1個多小時內發生8起極淺層地震，然而，有許多民眾在南部發現地板上全爬滿蚯蚓的怪象，紛紛錄影上傳至網路。影片曝光後，不少網友將此現象與地震產生聯想，直呼「好可怕」。對此，中央氣象署解釋，滿地蚯蚓與地震沒有直接關係，主要與天氣因素相關。

一名網友昨日在Threads上貼出兩段影片，可見地板上密密麻麻全是蚯蚓，都在地面上緩慢蠕動。原PO指出，此處在屏東長治特搜隊前，並直呼，「整條小路都是，這是什麼情況，太可怕了！」。

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另外，也有網友投稿「黑色豪門企業」，今（28）日早上在台南巴克禮公園發現蚯蚓大軍，只見地板上有無數隻蚯蚓，正在迅速往前方爬行，沒想到，鏡頭一拉遠，整個公園地板也都是蚯蚓，令人感到頭皮發麻。

影片曝光後，網友紛紛聯想到地震，「地震前兆」、「快跑！可能要地震」、「小心又有地震」、「我記得921那一年，我在念慈惠護校，在學校看到大量蚯蚓，隔天就大地震了」、「當年921地震時，整個操場密密麻麻都是蚯蚓，而且像炒麵堆一樣 超級滿出來的蚯蚓，當天凌晨就大地震了，最近大家真的要上緊發條，保護好自己」。

不過，有內行網友指出，、「下雨淹水跑出來而已，不要牽扯地震」、「這不是下大雨也會嗎，屏東今天不就大雨，台灣人怎麼那麼愛自己嚇自己」、「蚯蚓只是不想被淹死只要下過大雨就會這樣」。

事實上，中央氣象署早在2022年就發文解釋過，會影響蚯蚓爬出地表行為的因素非常多，像是地溫、相對濕度、日照時數、氣壓等。並指出，蚯蚓爬出地表的新聞報導數量大致集中於秋天的10月至11月期間，以及出現在台灣東部、中南部；但台灣地震最頻繁的地區是東北部，在季節上也沒有明顯的差異。

氣象署呼籲，民眾不必為蚯蚓大量爬出地面擔心將有大地震來臨。平日做足防災準備、掌握地震演練SOP，才是抗災保命的最重要守則！

台南巴克禮公園同樣也出現蚯蚓大軍。（圖擷取自Telegram「黑色豪門企業」）

中央氣象署曾解釋，蚯蚓爬出地表行為的因素非常多，民眾不必為蚯蚓大量爬出地面擔心將有大地震來臨。（圖擷取自臉書「報地震 - 中央氣象署」）

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