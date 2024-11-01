風狂康芮造成嘉義縣3萬7千多戶停電 剩3677戶待修

台電嘉義區處人員搶修電力。（台電提供）

2024/11/01 16:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕康芮颱風風勢強勁，嘉義縣山海地區均都有電線斷落等電力設施受損，累計停電戶數達3萬7128戶，台電嘉義區營業處出動升空車、吊臂車等機具搶修，截至今天下午3點還有3677戶停電。

台電嘉義區營業處說，嘉義縣沿海地區昨天一度出現高達15級的強風，導致多條高壓饋線跳脫，而山區樹木傾倒也造成電線斷落情形，停電區域主要集中在東石鄉、六腳鄉、番路鄉、義竹鄉、布袋鎮、朴子市及竹崎鄉等地區，人員及包商已全力搶修中。

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台電嘉義區營業處說，電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→低壓線→接戶線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，無法同時滿足所有用戶需求，請民眾體諒。

另外，颱風強風大雨也造成農業災損，嘉義縣府農業處說，今天各鄉鎮市公所回報，有硬質玉米、食用玉米、青割玉米及水稻倒伏，食用番茄、辣椒受損，預估損害金額近89萬元；沿海牡蠣受害情形，等海象平穩後再出海勘災，確認實際受害程度。

嘉義縣玉米倒伏。（記者林宜樟攝）

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