榴陽王郭氏宗親總會祭祖 郭信良任值年爐主照常出席

台南市議長郭信良（右1）不受判決影響，今天仍舊照行程出席榴陽王世界郭氏宗親總會祭祖大典。（記者王姝琇攝）

2024/11/01 16:22

〔記者王姝琇／台南報導〕榴陽王是南台灣郭氏宗親的始祖，也發展出「吃祖佛酒、拜老祖公」宗族活動。榴陽王世界郭氏宗親總會今天在正統鹿耳門聖母廟廣場舉辦祭祖大典，探望族親。前台南市議長郭信良是值年1383年爐主，今天上午不受判決影響，仍舊照完訂行程出席祭祖大典。

榴陽王世界郭氏宗親總會供奉三尊神像，主祀三元真君、十二使祖及李老先生，合稱「榴陽王三聖始祖」。榴陽王世界郭氏宗親總會理事長郭海濱說，榴陽王十二使祖的後裔於明代中葉來台開拓，以台南市為中心向外遷徙，信仰版圖擴及台南市、高雄市、屏東縣市、嘉義縣市、彰化縣市、台中市。

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郭姓宗親有一個流傳已久的輪庄神明會，每年農曆10月1日舉辦祭祖科儀大典，場面盛大。值年1383年爐主郭信良，今年在正統鹿耳門聖母廟廣場舉辦祭祖大典，依三獻禮向三元真君、十二使祖及李老先生神尊祈福。

榴陽王世界郭氏宗親明天（2日）賽杯競筊產生值年1384年爐主。「吃祖佛酒、拜老祖公」成為郭氏宗親一年一度相聚聯誼、凝聚宗親血脈的活動，和其他神明會最大不同的是，除了一般祭典、食祖、移爐等，也設置獎學金鼓勵宗親後裔。

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