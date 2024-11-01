不用搭類火車了！台鐵北迴線估今下午4點、花東線晚上6點搶通

台鐵指出，康芮颱風造成北迴線K56+800土石流掩蓋區，已清理完畢。（民眾提供）

2024/11/01 15:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕康芮颱風走了，花蓮鐵公路還有許多地方仍在搶修中。台鐵指出，北迴線和仁至崇德段K56+800土石掩蓋軌道預計下午4點試車搶通，台東線木瓜溪橋北橋台接連受颱風、今凌晨地震影響發生軌道不平，經確認結構安全沒問題，也預計在下午4點提前搶通，台東線（花蓮至台東）則是晚上6點恢復通行。

台鐵指出，北迴線K56+800土石流掩蓋區已清理完畢，並進行電力號誌修復檢查，預計下午4點之前完成試車，北迴線景美至北埔區間電車線受到強風損壞，預計也是下午4點前修復，因此北迴線可於4點提前搶通，比預定早一天。

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東幹線受康芮颱風風雨侵襲，加上今凌晨0點18分發生規模5.5地震，吉安=志學間（K9+700~750）木瓜溪橋北橋臺發現軌道方向不整，台鐵今天啟動花蓮至瑞穗區間的「類火車」接駁，旅客搭遊覽車從花蓮站往南可到壽豐、光復、瑞穗各站；只是鐵道迷們對「類火車」一詞頗感冒，「客運接駁就客運」，希望別再用此名稱！

台鐵表示，台東線木瓜溪橋北橋台，經台鐵公司工務段、電務段等單位辦會勘，初步認定橋梁結構安全無虞，列車可維持30公里慢行運轉；光復=富源區間、鹿野=山里電車線損壞於下午2點半修復；南平=光復、玉里=東里電車線調整預計今下午5點修復，因此台東線（花蓮-台東）預計晚上6點搶通。

台東線木瓜溪北側橋台受損，軌道方向不整。（民眾提供）

台鐵類火車今天早上開行花蓮至瑞穗區間，以遊覽車接駁旅客，在瑞穗站下車後轉搭到台東、高雄。（台鐵花蓮站提供）

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