宜蘭太平山休園至3日 龜山島封島至下週一

太平山國家森林遊樂區受康芮颱風影響降下驚人雨勢，造成通往園區的主要聯外道路「宜專一線」路基淘空，崩塌長度約15公尺，預估搶通時間需要3天。（林保署宜蘭分署提供）

2024/11/01 15:50

首次上稿：12:09

更新時間：15:50

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭太平山國家森林遊樂區，受康芮颱風影響降下驚人雨勢，通往園區的主要聯外道路「宜專一線」路基被淘空，崩塌長度約15公尺，因須投入搶災，林業保育署宜蘭分署預估休園至週日；龜山島則因南岸堤防破損及多數設施積淹水，也將繼續封島至下週一，後續視修復狀況另公告登島時間。

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康芮颱風來襲，太平山國家森林遊樂區上月30日預警性休園，今天上午進行園區巡查，發現通往遊樂區的聯外道路宜專一線林道交通阻斷，11公里處下邊坡路基遭到嚴重淘空，崩塌長度約15公尺，面積初估300平方公尺；11.8公里處則有大面積落石，人車通行困難；翠峰景觀道路也有落石跟倒木，宜蘭分署預計搶通時間須3天。

宜蘭分署表示，初估太平山休園至週日，但實際開園日期，尚須等到勘災及相關修復工作進行後，再做滾動式調整；遊樂區8條自然步道，包括鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道也一併封閉。

另外，由東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處管轄的龜山島，原封島至今天，因南岸堤防破損，加上多處設施待修復、積淹水及發電機無法運作等因素，將繼續封島至下週一，預計明天海象若許可，搶修人員會先登島修復。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，清水地熱、親水公園、武荖坑、南澳農場、生態綠舟、梅花湖、五峰旗、龍潭湖及頭城濱海森林公園等縣轄屬景區，因進行災後復原工作，今天休園暫停對外開放，後續視修復情形另公告開園時間；清水地熱園區明天開放。

宜蘭縣武荖坑風景區內的樹木倒塌，園區休園進行災後復原工作。（宜蘭縣政府提供）

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