京華城案》北院裁定柯文哲延押2個月

涉貪柯文哲遭檢方聲請延押。（記者塗建榮攝）

2024/11/01 16:35

〔記者溫于德／台北報導〕檢廉偵辦京華城容積弊案，10月25日對涉貪台北市前市長、民眾黨主席柯文哲聲請延押，台北地院法官呂政燁今天上午提訊柯文哲並於9時30分起開庭，歷經檢、辯舌戰2.5小時，下午4時30分裁定柯文哲延押2個月。

回顧柯文哲於9月5日首度被裁定准押的理由，法官呂政燁認為，檢方8月30日發動搜索時，柯拒不開門近1小時，檢方隨後查扣柯的手機，發現他疑似刪除對話記錄，因而認定疑是柯畏罪的滅證之舉。

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裁定也透露，柯文哲2020年3月10月與同案被告、國民黨北市議員應曉薇便當會後，辯積極介入京華城各環節，涉案頗深，都發局等首長或幕僚於簽辦、會簽中，多次提醒有違法、圖利之虞，然柯仍於公文上核章。

呂政燁認為，市長對於必須親簽決行的公文，用印前本就應詳閱內容，且柯於市長任內每日召開晨會、事必躬親過問，其手機對話截圖也顯示柯對自己掌握的帳戶彼此間的金流，掌控與支配得鉅細靡遺、環環相扣，顯得精明幹練，豈可能於用印前渾然不知下屬簽辦了違法意見。形同打臉柯的「不知道」之說詞。

裁定又指，柯文哲涉犯圖利罪嫌後，仍與威京集團主席沈慶京會面（今年初至陶朱隱園唱歌），完全不避瓜田李下之嫌；況依目前檢方掌握柯的相關事實，形式上符合圖利罪要件，實質上柯也已獲不明來源財產的利益，分別於應曉薇分配賄款、及沈慶京論功行賞之際，確有不明來源金流分別匯入柯的妻、兒帳戶。

此外，檢方掌握柯文哲有勾串其餘「潛在共犯」的事證，這個畏罪之舉正好足以做為柯涉圖利罪嫌疑重大的反向證明。呂政燁決定首度對柯裁定羈押禁見。

柯文哲在押近2個月期間，全案歷經檢方偵辦，進一步發現柯的貼身帳房「橘子」許芷瑜這號人物，不過許卻滯留日本不歸，檢方決定10月25日對許發布通緝、註銷護照外，考量柯本人涉違背職務收賄、主管監督事務圖利等罪，且足認柯有勾串共犯、證人事實，另柯雖已卸下北市長的職務，仍具有一定實質影響力去影響尚未傳喚到案的舊屬等證人，向北院聲請延押。

涉貪柯文哲遭檢方聲請延押。（資料照）

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