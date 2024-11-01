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    首頁　>　政治

    郭信良涉貪重判影響台南市長選舉？陳亭妃：不關我的事

    外傳無黨籍前台南市議長郭信良遭判重刑，恐影響下一屆台南市長選舉。立委陳亭妃（中）回應表示，不關我的事情。（記者王姝琇攝）

    外傳無黨籍前台南市議長郭信良遭判重刑，恐影響下一屆台南市長選舉。立委陳亭妃（中）回應表示，不關我的事情。（記者王姝琇攝）

    2024/11/01 16:02

    〔記者王姝琇／台南報導〕無黨籍前台南市議長郭信良涉市地重劃弊案，遭控收賄勒索1300萬，台南地方法院今一審判刑13年，褫奪公權8年，外傳恐影響下一屆台南市長選舉。對此，民進黨南市長初選熱門人選，立委林俊憲認為，必然有影響。立委陳亭妃則說，「不關我的事。」

    林俊憲受訪表示，郭信良因貪污被判重刑，當然會影響未來台南市長初選，因郭信良是陳亭妃最親密的政治夥伴，也是幕後最重要的支持者，台南市民當然會擔心，若陳當選，未來郭是否會成為地下市長。他也提到，郭信良過去造成跑票風波，至今跑票議員仍與郭站在一起，此次郭因貪污遭判重刑，一定會引起政壇關注及對未來台南市長選舉的影響。

    陳亭妃回應強調，這個不關我的事，沒有什麼好回應的。她說，尊重主席賴清德所說的，現在不是談2026的時候，「我非常乖，聽賴主席的話，就是不談2026，我們關心的是民生議題，此次蚵棚遭康芮颱風吹垮，導致蚵農生計受損嚴重，我們要更關心人民的生命財產安全。」

    民進黨台南市黨部主委郭國文表示，郭信良已經不是民進黨員，對此不便多談。至於是否影響2026選舉「社會自有判斷」。國民黨台南市黨部主委謝龍介也表示，數個月前相關事件在地方就已傳得沸沸揚揚，如今一審結果出爐，黨部不方便做任何評論。

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