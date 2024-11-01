宣布正常上班上課臉書被灌爆 溫朗東：蔣萬安決策失能非首次

台北市長蔣萬安出席康芮颱風第2次工作會報告。（資料照，記者王藝菘攝）

2024/11/01 16:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕康芮颱風過境，台北市今天恢復上班上課，外界怒罵街頭狀況慘兮兮卻沒放颱風日，市長蔣萬安回應，不管是風力、雨勢都大幅下降，沒達標準，將讓所有運作盡快恢復正常，目前主、次要交通幹道約150多條已恢復8成。對此名嘴溫朗東怒酸，蔣萬安的決策失能，早就不是第一次。

溫朗東在臉書PO文表示，到昨天晚上7點為止，通報災情1273件，其中路樹災情734件、民生與基礎設施災情203件、建物毀損109件、廣告招牌災情99件，並有18人受傷。此外，關渡大橋管線鬆脫關閉，辛亥隧道樹倒了，民宅屋頂掉落在文湖線上⋯⋯滿地瘡痍，不勝枚舉，面對如此嚴重的災損，人口密集的台北市至少需要半天時間復原，蔣萬安卻宣布照常上班上課，渾然不知台北災情的嚴重。

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溫朗東指出，通勤時間只要一起意外事故，就能在台北原本就繁忙的路段造成嚴重壅塞，更別說是包括市民大道、南京東路等重要道路，大樹直接倒下阻擋車道。我在凌晨一點寫下這段文字的時候，已經可以想像清晨上班的混亂。而這都是一個正常的市長在昨晚八點的時候，要能預想的事情，10月31號晚上10點多，我從內湖的電視台離開，路旁有幾棵行道樹被風吹斷。我開車一路往西向移動，目睹了中山區、中正區的嚴重災情。

溫朗東續指，康芮颱風對台北市區造成的傷害，遠超過月初的山陀兒颱風。但蔣萬安的放假判斷標準不一，月初的山陀兒先是小心翼翼陪著謝國樑放假，以免台北跟基隆決策不一致，影響謝國樑罷免選情；到了月底反倒老神在在，沒把災後復原放在眼裡。

溫朗東直言，蔣萬安的決策失能，早就不是第一次。從寶林茶室食安案、信義區幼兒園狼師案，到京華城停工爭議，出了事蔣萬安的反應總是慢半拍，冠冕堂皇講一堆空話，卻又沒有當機立斷的解方。等到輿論之火越燒越大，發現事情不對，才開始升高警戒，揚言會全力補救。但相關局處科股長從來不需要為此下台，記個小過申誡就悄悄落幕。原本能第一時間挽回的悲劇，在蔣萬安的怠慢下，對台北市民造成難以回復的傷害。

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