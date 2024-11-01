圖輯》颱風過境北市釀災 新光三越招牌橫躺 民眾上班狂躲路樹

光復南路上有鐵皮掉落壓到車輛待移除，占據車道。（記者甘孟霖攝）

2024/11/01 11:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕康芮颱風挾帶強風豪雨襲台，在許多地區造成大小災情，台北市區也滿目瘡痍，隨處可見被吹落的招牌及倒塌的路樹阻礙交通，讓今日上班的通勤族在行車時提心吊膽。

在網路上也有網友陸續分享許多災情，包含新光三越「A9」招牌燈箱橫躺路面，以及某店家的巨大可頌裝飾也被吹到路面上。網友對此笑稱「三越變川越」、「可頌麵包烙跑了」等，還有人笑稱「A9在此宣布，我心已打烊 」、可頌看起來像「王蟲」。

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針對民眾批評台北市長蔣萬安，質疑通勤路上招牌、倒樹多，騎車上班還得躲避障礙物，台北市工務局今上午也表示，自凌晨起展開聯合救災行動，至今晨6時30分有部分路段仍在處理中，對市民抱歉，在排除66條主要道路的交通障礙後，接下來將繼續進行所有公園綠地廣場復原。

康芮颱風襲台造成大小災情，網友陸續分享災情畫面，包含新光三越「A9」招牌燈箱橫躺路面，以及某店家的巨大可頌裝飾也被吹到路面上。網友對此笑稱「三越變川越」、」「可頌麵包烙跑了」等。（圖擷自爆料公社）

圖為基隆路四段鄰近台灣科技大學附近，大量路樹倒塌，對交通造成阻礙。（即時新聞組攝）

圖為台北市松山區撫遠街一帶，雙向道路都遭到許多倒塌的路樹阻礙，無法通行。（即時新聞組攝）

康芮颱風襲台造成大小災情，網友陸續分享災情畫面，包含新光三越「A9」招牌燈箱橫躺路面，以及某店家的巨大可頌裝飾也被吹到路面上。網友對此笑稱「三越變川越」、」「可頌麵包烙跑了」等。（圖擷自臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」）

圖為台北市延壽街402巷一帶，大量頂樓鐵皮掉落，造成道路被堵住。（圖擷自爆料公社）

圖為基隆路地下道附近，大量路樹倒塌。（即時新聞組攝）

台北市鎮江街一棵路樹遭強風連根吹倒，躺平在路中央，讓上班的車輛都得繞路而行。（記者叢昌瑾攝）

圖為台北市松山區撫遠街一帶，雙向道路都遭到許多倒塌的路樹阻礙，無法通行。（即時新聞組攝）

圖為台北市松山區撫遠街一帶，雙向道路都遭到許多倒塌的路樹阻礙，無法通行。（即時新聞組攝）

圖為台北市松山區塔悠路一帶，隨處可見倒塌的路樹、樹枝阻礙交通，讓今日上班的通勤族在行車時提心吊膽。（即時新聞組攝）

圖為基隆路二段附近，道路旁仍有許多樹枝，環保局人員今晨協助清理。（即時新聞組攝）

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