遭傅崐萁拍桌嗆聲總預算案還能付委？卓榮泰：抱持樂觀信心

行政院長卓榮泰今率部會首長赴立院院會就「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製進行報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

2024/11/01 16:33

〔記者方瑋立／台北報導〕立委李坤城今（1）日針對總預算案及人事案質詢行政院長卓榮泰時，提及國民黨團總召傅崐萁上午連續對卓怒拍桌6下，詢問總預算案還有機會於下週二（5）院會總質詢後付委嗎？卓榮泰點頭回應「有啦」，並表示會「抱持樂觀的信心，把必要的事情做好」。

卓榮泰今率部會首長赴立院院會就「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製進行報告並備質詢。

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李坤城質詢時指出，中央總預算案被卡住，連帶影響各縣市地方政府的總預算審查，很多明年預算都處於不確定狀態，目前僅剩舊的計畫、延續計畫可以做，但也無法動支新興資本及新增計畫支出，很多里長都來問明年過年前1.5個月的年終慰問金都卡住了，如果仍然被在野黨杯葛，最壞情況行政院會如何因應？

卓榮泰回應表示，目前確實新增計畫跟新興事項都無法執行，國家現在正面臨重大的轉捩點，各項發展非常快速，延誤的話對未來發展都會產生巨大而不可知的影響。雖然之前有所延誤，現在若迎頭趕上仍來得及。

卓指出，最糟情況就只能執行必要及法定支出，其他都必須等到立院審議完成，日期無法預測，希望能夠盡快在法定期間完成審議。

卓坦言，今日本應前往災區勘災，但出席立院院會報告是基於憲法義務跟責任，明天起就會到最需要的地方去，不僅是發現問題，更需要有能力、有預算去解決問題、協助所有國人。

卓強調，目前比較擔心的是政院已針對爭議事項提出方法，但部分委員僅看到問題而不細看方法，一直認為是有問題而無方法，形成錯誤的解讀，非常不好。

針對卓榮泰上午備詢遭傅崐萁拍桌嗆聲，李坤城詢問：「下禮拜二總預算案還有機會付委嗎？」卓榮泰則微笑點頭稱「有啦」，「只能抱著樂觀的信心，這是為大家做更多的事情，把必要的事情做好」。

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