吳思瑤：中國正在台灣進行隱形民主政變

民進黨立委吳思瑤。（記者叢昌瑾攝）

2024/11/01 15:18

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰今赴立法院報告預算案編製經過並備質詢，民進黨立委吳思瑤提醒中國國家主席習近平正在台灣進行一場「隱形民主政變」，就是用退回總預算來摧毀賴政府的執政成績；總預算不通過，包括國防潛艦等新興計畫皆無法執行，最高興的就是中國。

吳思瑤表示，憲法和預算都不分顏色，無論藍、白、綠都要恪遵憲法，無論是行政或立法部門都要善盡憲法的忠誠義務，但遺憾擋預算的在野立委是小貓兩三隻，民眾黨立委更是8席沒出現，如果真的關心總預算就應到場參與聆聽。

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吳思瑤表示，現在台灣的政治環境非常險惡，戰場就在立法院，中國的統戰要用台灣的民主破壞台灣的民主，形同是一場隱形民主政變。

卓榮泰則表示，台灣是一個民主深化的國家，民主可以經由人民的力量來改變，但用其他非法的行為，其他國人是無法接受的。

吳思瑤憂心，習近平已經下達命令，要來摧毀賴清德政府執政成績，「他的方法就是來杯葛總預算」，就是這樣的民主政變。

吳思瑤指出，所謂的民主政變包括立法院上會期的國會擴權法案，大法官已經證明立法院不應該站在憲法的對立面；擴權之後又要搶錢，譬如財劃法修正案，國民黨立委傅崐萁的三大錢坑法案，離島立委要新設基金，都可能破壞國家財政紀律，摧毀國家預算制度。

吳思瑤表示，在野黨立委「違憲上癮」，不僅摧毀憲法，現在又要搶修憲法訴訟法，要以修法取代修憲，憲法訴訟法可能攤會憲法法庭的運作。

吳思瑤說，她的辦公室是聯合國，這些幕僚不分族群都希望總預算快速通過，因此她用客語、鄒族語、越南話分別表達三個族群的心聲。如果預算沒沒通過，客庄地方創聲13.5意就受影響，這是客家青年的期盼；原民的青年最近在串聯，不希望在野立委拿原民禁伐補償來作為政治的犧牲品，原民的立委也在反省、抵抗；而新住民的教育預算也會受到影響。

吳思瑤更表示，9月20日在野黨立委是先提案退回總預算案，沒有載明理由，表決後才提出相關理由；她質疑，這些退回預算的理由是國民黨黨團助理寫的，毫不專業、粗糙不堪。

吳思瑤表示，總預算只推進了二分之一步，這是很罕見的，過去協商尋求共識，排定總預算詢答完畢，交付委員會審查，各黨同意不得異議，但這樣過去的案例，她向立法院長韓國瑜提出卻被忽視。

吳思瑤表示，尊重朝野協商的結論，但她再次懇求韓國瑜能夠議事中立，「莫忘世間苦人多」，這是韓國瑜的名言，如果總預算不審查、不通過，那新興計畫、預算增加數無法執行是全民受害，這裡有5000多億，這也包括國防新增的潛艦預算，如果這個預算無法通過，誰最高興？中國最高興。

吳思瑤表示，26億的禁伐補償來擋3兆的總預算，5萬原民擋2350萬全民的福祉，這顯不合理，過去國民黨執政時期的大法官做出的憲法識字264和391，都告訴立委不能增加預算之支出，因為會破壞財政紀律。

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