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    首頁　>　政治

    陸委會查劉德華「無傷害台灣言論 」 王定宇：尊重

    批劉德華是「媚共藝人」遭陸委會打臉，王定宇改口稱「他們國家的事情」。（資料照）

    批劉德華是「媚共藝人」遭陸委會打臉，王定宇改口稱「他們國家的事情」。（資料照）

    2024/11/01 14:09

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港天王劉德華來台，原訂昨（10月31日）起連4天開唱，但首場就強碰康芮颱風，主辦單位一開始宣布照唱，但後來經北捷協調後宣布取消，民進黨立委王定宇指劉德華是「媚共藝人」，更表示「並不值得去看上一眼」遭到粉絲砲轟，陸委會也出面說劉德華並沒有傷害台灣的言論，對此王定宇表示：「這是他們國家的事情，我們尊重」。

    王定宇昨在臉書狠批劉德華是「媚共藝人」，遠遠不如人民的基本安全重要，指稱劉德華在香港反送中、武力威脅台灣等議題上都站在媚共的立場，還擔任中國電影家協會第十一屆副主席，雖然台灣民主法治國依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼。

    相關言論引發粉絲砲轟，臉書遭酸「你就別蹭了！你什麼咖」、「論品格……你看得到人家的車尾燈嗎！你除了房子租贏人家之外，還能贏什麼」、「人家國籍就是中國香港 說人家媚共，那委員您就是媚台委員嘍」、「原來管國防外交的立委邏輯那麼奇怪欸」。

    陸委會主委邱垂正今（11月1日）在立法院受訪時也表示，只要依法申請、獲准許可的陸港澳藝人，只要沒有傷害台灣的立場尊嚴，都歡迎來台做藝術表演與交流。至於劉德華，經查並沒有傷害台灣的言論，所以還是依照既定程序同意。

    對此，王定宇今受訪時表示，公共安全議題就是公共安全議題，所以先把政治認同放下，「至於劉德華媚不媚共，他們國家的事情，我們尊重。」

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