台中某國小老師課堂播中國簡體字影片 家長質疑利用兒童繪本教學統戰

議員林祈烽、施志昌爆料，台中市某國小二年級教師使用中國簡體字影片教兒童繪本，充斥中國用語及簡體字，質疑以教學做統戰。（林祈烽提供）

2024/11/01 13:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中9月發生新兵入伍時市府役男專車播放解放軍影片，引發譁然，議員林祈烽、施志昌今天再爆料，上月某國小二年級親師座談暨教學觀摩日，教師竟使用中國簡體字影片教兒童繪本，充斥中國用語及簡體字，看得家長驚心不已，老師似乎習以為常，憂心文化滲透、統戰無所不在，副市長鄭照新回應說統戰太沈重；教育局長蔣偉民則說是個案，學校教學應以繁體字教材為主。

林祈烽今天在議會教育文化業務質詢爆料，並放上台中市某國小二年級家長投訴出席學校親師座談時，班導師用電子白板播放YouTube兒童繪本影片《你把水桶加滿了嗎？》，鄭照新表示，聽出口音不自然；蔣偉民也發現說簡體字。

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林祈烽表示，該繪本《你把水桶加滿了嗎？》是美國卡蘿爾．麥克勞德女士的作品，家長認為繪本內容所傳達的寓意良好，但因由北京聯合出版公司出版，很多翻譯上使用大陸習慣用語，例如「你猜怎麼著？」、「這兒有些好主意」、「向公交車司機打招呼」、「給老師寫一個感謝便條」、「街坊四鄰」等。

林祈烽表示，而該出版公司是由中共北京市委宣傳部主管，市文資中心主辦的綜合性出版社，從封島軍演到文化統戰，中共對我國統戰手法多元，不禁讓人擔心未來是不是連學校也會被文化滲透。

林祈烽再指，這部影片事件除了有多名家長向他投訴，更有至少3名家長針對播放簡體字影片向市府1999檢舉，他說，這本繪本在網路上也有正版或其他版本影片，但老師卻使用簡體版，讓他擔心教師是以否是假傳道授業，卻行統戰之實。

蔣偉民回應，目前未收到相關投訴，會做了解，也說翻譯美國的童話故事沒有統戰，「但是否能用簡體字、中國教材可以研議」，此話一出，讓林祈烽不斷追問學校是教繁體或是簡體字，蔣偉民進一步說明，「要以繁體字教材為主，上課不能教簡體字，放影片字體不當！」

議員林祈烽指台中市某國小二年級教師使用中國簡體字影片教兒童繪本，充斥中國用語及簡體字。（林祈烽提供）

議員林祈烽指台中市某國小二年級教師使用中國簡體字影片教兒童繪本，充斥中國用語及簡體字。（林祈烽提供）

議員林祈烽、施志昌爆料，台中市某國小二年級教師使用中國簡體字影片教兒童繪本，充斥中國用語及簡體字，質疑以教學做統戰。（林祈烽提供）

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