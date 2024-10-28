中央總預算未過新北建設恐停擺 侯友宜：努力執行

新北市議員林秉宥（右）關切中央總預算案未過，恐影響新北市建設推動。（記者賴筱桐攝）

2024/10/28 12:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕2025年中央總預算持續卡關，恐連帶影響各縣市預算執行。新北市議員林秉宥今天質詢表示，明年新北市總預算來自中央的計畫型補助收入高達467億餘元，若中央總預算未通過，新北建設恐停擺。市長侯友宜回應，希望立法院充分溝通、嚴格把關，新北建設一定會努力執行。

林秉宥指出，2024年新北市總預算中，來自中央的補助及協助收入高達603.14億元，占歲入總額28.77%，其中一般性補助收入135.51億元，計畫型補助收入467.63億元，包括消防局、警察局、教育局、體育局、水利局、交通局等都有新增計畫，如果中央總預算不通過，少了幾百億元補助款，新北扛得住嗎？

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市議員戴瑋姍質疑，中央總預算案未通過，新北市重大交通建設恐受影響，包括北北基桃通勤月票TPASS，中央補助款有13.57億元，難道只有一點點嗎？國民黨新北市議員江怡臻卻說交通部沒有扛起責任，如果中央補助下不來，新北能否自掏腰包？

侯友宜說，通勤月票是中央政策，地方政府會全力配合，市府一定會做好，不用太擔心，沒有問題。

交通局長鍾鳴時表示，目前未接獲TPASS停止的訊息，TPASS定期月票中央與地方預算各占一半，中央補助13.57億元、占53%，新北負擔11.9億元。

戴瑋姍說，目前推動的捷運汐東線、三鶯線、中和萬大樹林線等都要錢，雖然延續性計畫預算皆可執行，但是根據預算法，一般性預算持續撥補要看執行率如何，如果執行率太差、工程延宕，怎麼拿得到中央的錢？她要求侯和黨籍立委溝通，不要再擋中央總預算，否則新北市的新興計畫和延續性計畫都會受影響。

侯友宜表示，按照預算法規定，中央已核定的重大建設或延續性工程都會持續，延續性款項也是按照比例分配，工程不可能停擺。

侯友宜強調，希望立法院充分溝通、和諧討論，嚴格把關預算，符合人民期待，新北市的建設一定會積極努力執行，延續性計畫會全力以赴。

主計處長吳建國說明，一般性補助都可以繼續執行，只有新興資本支出和新增計畫會受影響，467億元計畫型補助大部分是延續性計畫，至於哪些是新的計畫，中央沒有認定，新北初步盤點約有14.7億元，若涉及重要建設，如果中央不補助，將由市庫墊付。

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