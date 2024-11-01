卓榮泰報告總預算案 吳思瑤：國民黨立委只來3、4位、民眾黨全缺席

吳思瑤表示，民進黨51戰隊全員到齊，國民黨只來3、4位立委（還早退），民眾黨8席全偷懶沒來。（圖擷取自 臉書）

2024/11/01 12:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今天邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。對此民進黨立委吳思瑤表示，民進黨51戰隊全員到齊，國民黨只來3、4位立委（還早退），民眾黨8席全偷懶沒來。

明年度中央政府總預算案僵局未解，行政院長卓榮泰今（1日）赴立法院報告預算案編製經過，針對「3項爭議議題」，提出包括「原住民保留地禁伐補償方案」、「健保點值方案」、「公糧收購方案」；卓期盼，兩院能恪守憲政原理及預算法原則，共同研商妥適解方，也希望朝野能以人民為第一優先，早日通過總預算案。

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吳思瑤在臉書PO文表示，今天卓榮泰院長率領部會首長進行總預算報告，民進黨51戰隊全員到齊，國民黨只來3、4位立委（還早退），民眾黨8席全偷懶沒來，藍白乾領薪水不上工，擋預算有理嗎？明年若公務員3%調薪領不到，請找在野算帳！

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