黑冠麻鷺30分鐘狂嗑7隻小強！網讚：這鳥必須保護

自然科普作家李鍾旻近日分享在路上看到1隻正在覓食的黑冠麻鷺，觀察30分鐘發現陸續吞了至少7隻美洲蟑螂，許多網友看到吞食照片大讚，「全村的希望」、「這鳥必須保護」。（圖擷自「路上觀察學院」臉書社團）

2024/11/01 14:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自然科普作家李鍾旻近日分享在路上看到1隻正在覓食的黑冠麻鷺，觀察30分鐘發現陸續吞了至少7隻美洲蟑螂，許多網友看到吞食照片大讚，「全村的希望」、「這鳥必須保護」。

李鍾旻昨於公開臉書社團「路上觀察學院」發文並附上1張合圖提到，他在6年前9月底傍晚於台中市民權路看到1隻正在覓食的黑冠麻鷺，仔細觀察並拍下30分鐘內牠的進食過程，發現這段時間裡牠吞了至少7隻「美洲蟑螂」，其他捕食的對象則僅有1隻壁虎。

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李鍾旻說，一般有關黑冠麻鷺覓食的觀察記錄，大部分都是在白天，記錄的食物以蚯蚓佔大多數。可是傍晚是蟑螂的活躍時段，牠們的主要菜單恐怕就與白天差很多了。他笑說，「現在也差不多是同樣的季節，晚上如果碰到黑冠麻鷺，可以注意看看牠究竟在吃些什麼喔！」

許多臉友看到PO文紛紛留言，有人說「之前我家前面消毒，也是看牠狂嗑小強」、「我的英雄黑冠麻鷺」、「這鳥必須保護」、「值得保育，會吃蟑螂就是好生態」，還有網友揶揄「全村的希望」、「建議列為國家一級保育動物，高薪聘請專家大量繁殖」。

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