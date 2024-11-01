為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    黑冠麻鷺30分鐘狂嗑7隻小強！網讚：這鳥必須保護

    自然科普作家李鍾旻近日分享在路上看到1隻正在覓食的黑冠麻鷺，觀察30分鐘發現陸續吞了至少7隻美洲蟑螂，許多網友看到吞食照片大讚，「全村的希望」、「這鳥必須保護」。（圖擷自「路上觀察學院」臉書社團）

    自然科普作家李鍾旻近日分享在路上看到1隻正在覓食的黑冠麻鷺，觀察30分鐘發現陸續吞了至少7隻美洲蟑螂，許多網友看到吞食照片大讚，「全村的希望」、「這鳥必須保護」。（圖擷自「路上觀察學院」臉書社團）

    2024/11/01 14:32

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕自然科普作家李鍾旻近日分享在路上看到1隻正在覓食的黑冠麻鷺，觀察30分鐘發現陸續吞了至少7隻美洲蟑螂，許多網友看到吞食照片大讚，「全村的希望」、「這鳥必須保護」。

    李鍾旻昨於公開臉書社團「路上觀察學院」發文並附上1張合圖提到，他在6年前9月底傍晚於台中市民權路看到1隻正在覓食的黑冠麻鷺，仔細觀察並拍下30分鐘內牠的進食過程，發現這段時間裡牠吞了至少7隻「美洲蟑螂」，其他捕食的對象則僅有1隻壁虎。

    李鍾旻說，一般有關黑冠麻鷺覓食的觀察記錄，大部分都是在白天，記錄的食物以蚯蚓佔大多數。可是傍晚是蟑螂的活躍時段，牠們的主要菜單恐怕就與白天差很多了。他笑說，「現在也差不多是同樣的季節，晚上如果碰到黑冠麻鷺，可以注意看看牠究竟在吃些什麼喔！」

    許多臉友看到PO文紛紛留言，有人說「之前我家前面消毒，也是看牠狂嗑小強」、「我的英雄黑冠麻鷺」、「這鳥必須保護」、「值得保育，會吃蟑螂就是好生態」，還有網友揶揄「全村的希望」、「建議列為國家一級保育動物，高薪聘請專家大量繁殖」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播