脆脆的？ 民眾喝「茶之魔手」咬到爆漿蟑螂 新北衛生局稽查

網友到「茶的魔手」購買山楂烏龍，吐出口中異物，經認出自己最不想見到的結果。（翻攝自臉書「我是永和人」）

2024/10/28 16:45

〔記者陳奕劭／新北報導〕疑似喝到「脆脆的」口感？民眾在臉書社團「我是永和人」控訴，他來到今年新開設的「茶之魔手」消費，卻疑似喝到爆漿蟑螂。對此，新北市衛生局今天（28日）派員稽查，發現「廚餘桶未覆蓋」等衛生缺失，命業者限期改正，若仍未改正，將處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

網友在臉書社團控訴，自己到「茶之魔手」點山楂烏龍，結果飲料喝到快見底的時候，突然吸到一個東西，當時以為是山楂，就咬了一下，「脆脆的口感爆出一股殺蟲劑的味道」，當下他馬上吐出口中異物到手上，看見手上爛爛的，棕褐色甲殼混著濃白色汁液，看見標誌性毛腿，讓他不敢置信認出最不想看見的結果。

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網友說，真不敢相信自己遇到「小強奇遇記」，自己用杯子裝飲料，出門前也確定有洗好杯子，請大家前往時多多注意。

對此，新北市衛生局回應，今天到店稽查，現場未見病媒蚊出沒與其痕跡，檢視成品與食材均未見有異物，惟針對廚餘桶未覆蓋等衛生缺失，已命業者限期改正，倘複查仍未改正，將依違反食安法第8條第1項之規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

新北市衛生局人員上門稽查，發現店中有「廚餘桶未覆蓋」等衛生缺失，命限期改正。（新北市衛生局提供）

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