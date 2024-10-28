為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    脆脆的？ 民眾喝「茶之魔手」咬到爆漿蟑螂 新北衛生局稽查

    網友到「茶的魔手」購買山楂烏龍，吐出口中異物，經認出自己最不想見到的結果。（翻攝自臉書「我是永和人」）

    網友到「茶的魔手」購買山楂烏龍，吐出口中異物，經認出自己最不想見到的結果。（翻攝自臉書「我是永和人」）

    2024/10/28 16:45

    〔記者陳奕劭／新北報導〕疑似喝到「脆脆的」口感？民眾在臉書社團「我是永和人」控訴，他來到今年新開設的「茶之魔手」消費，卻疑似喝到爆漿蟑螂。對此，新北市衛生局今天（28日）派員稽查，發現「廚餘桶未覆蓋」等衛生缺失，命業者限期改正，若仍未改正，將處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

    網友在臉書社團控訴，自己到「茶之魔手」點山楂烏龍，結果飲料喝到快見底的時候，突然吸到一個東西，當時以為是山楂，就咬了一下，「脆脆的口感爆出一股殺蟲劑的味道」，當下他馬上吐出口中異物到手上，看見手上爛爛的，棕褐色甲殼混著濃白色汁液，看見標誌性毛腿，讓他不敢置信認出最不想看見的結果。

    網友說，真不敢相信自己遇到「小強奇遇記」，自己用杯子裝飲料，出門前也確定有洗好杯子，請大家前往時多多注意。

    對此，新北市衛生局回應，今天到店稽查，現場未見病媒蚊出沒與其痕跡，檢視成品與食材均未見有異物，惟針對廚餘桶未覆蓋等衛生缺失，已命業者限期改正，倘複查仍未改正，將依違反食安法第8條第1項之規定，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

    新北市衛生局人員上門稽查，發現店中有「廚餘桶未覆蓋」等衛生缺失，命限期改正。（新北市衛生局提供）

    新北市衛生局人員上門稽查，發現店中有「廚餘桶未覆蓋」等衛生缺失，命限期改正。（新北市衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播