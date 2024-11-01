氣象粉專：週末恢復秋季東北季風型態 大台北、東半部局部短暫陣雨

天氣風險公司表示，好不容易送走了康芮這個史上最晚登陸台灣的強烈颱風，週末期間天氣終於要恢復到正常的秋季東北季風型態，迎風面的大台北、東半部有局部短暫陣雨，其他地方則是多雲或晴的天氣，天氣穩定。（圖擷自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

2024/11/01 14:57

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風康芮已全數脫離台灣本島、離島，天氣風險公司表示，好不容易送走了康芮這個史上最晚登陸台灣的強烈颱風，週末期間天氣終於要恢復到正常的秋季東北季風型態，迎風面的大台北、東半部有局部短暫陣雨，其他地方則是多雲或晴的天氣，天氣穩定。

溫度方面，較為轉涼，北台灣感受較為明顯，白天高溫會降到24至27度，花東地區高溫27至29度，中南部溫度就比較熱一些，高溫仍會來到30度或以上，南北之間溫度有較大的差異。夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫將會降到20-22度左右，部分單點如果輻射冷卻較為明顯，有可能降到20度以下，夜晚清晨會比較涼一些，日夜溫差較大，尤其是中南部。

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下週天氣目前來看仍是以東北季風影響為主的天氣，尤其是週一到週三（4日至6日）東北季風的強度會比較強一些，迎風面北部、東半部地區的降雨將會變得比較明顯。溫度也會更為下降，高溫預估會再降到只剩22至24度，夜晚清晨的低溫在都市地區也會降到20度上下，空曠地區又更低一些，可能只剩下16至18度左右，北台灣秋涼的感受又會再更明顯一點。

至於中南部地區還有花東一帶受影響就比較小，花蓮有些局部降雨，台東以及中南部仍將維持多雲到晴的天氣，溫度方面也還是相對偏暖，跟北台灣的差異仍然是較為明顯。

至於下週會不會有颱風？天氣風險公司提到，目前來看在菲律賓以東的海面上仍可能會再有熱帶擾動發展的情況，也不排除在下週後期發展為熱帶低壓或颱風的可能性，但是否接近台灣就有待觀察，機會可能較為偏低，不過還是可以留意。

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