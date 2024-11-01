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    中火保留燃煤機組備用 國民黨：民進黨政府一箭雙鵰計謀

    國民黨副發言人康晉瑜、鄧凱勛今日在該黨網路直播節目「鄉民呷飽未」，批評民進黨違背前經濟部王美花過去承諾中火「增一（燃氣）減一（燃煤）」。（圖擷取自網路）

    國民黨副發言人康晉瑜、鄧凱勛今日在該黨網路直播節目「鄉民呷飽未」，批評民進黨違背前經濟部王美花過去承諾中火「增一（燃氣）減一（燃煤）」。（圖擷取自網路）

    2024/11/01 15:15

    〔記者施曉光／台北報導〕台中火力發電廠增設4部燃氣機組日前通過環評審查，但未來仍將留下6部燃煤機組做為緊急備援之用，國民黨副發言人康晉瑜、鄧凱勛今日在該黨網路直播節目「鄉民呷飽未」，批評民進黨違背前經濟部王美花過去承諾中火「增一（燃氣）減一（燃煤）」，一方面解決缺電問題，繼續欺騙民眾不缺電，同時還可以把空污責任甩鍋給藍營中部執政縣市，可謂是一箭雙鵰的計謀。

    鄧凱勛批評民進黨政府欺騙台中人的感情，過去前台中市長林佳龍執政時期，台中市的天空總是灰濛濛一片，而且根據統計，位於中火下風處的地區，民眾罹患肺癌的機率確實也比較高，空污一直是中部人的惡夢，自從台中市長盧秀燕上任後堅持「增一減一」，強力要求中火碳排量必須在標準之內，否則不斷開罰，這幾年才好不容易有初步成果，可以看到藍天白雲，但民進黨並沒有要放過台中人，明明知道錯誤，還是戴著鋼盔硬往前衝，「反正中部幾個縣市全部都是國民黨在執政，可以把空污治理不力的責任全部甩鍋給中部執政縣市，獲得選舉紅利。」

    鄧凱勛並指出，民進黨在台中增加燃氣機組，可以解決缺電問題，繼續欺騙民眾台灣不缺電，還能獲得選舉紅利，真的是一箭雙鵰的計謀，但苦的卻是台灣人民，讓大家繼續用肺幫民進黨發電。

    康晉瑜則表示，過去民進黨政府強調減煤增氣，台中在地民意對於增加燃氣機組沒有意見，至少燃氣要比燃煤好一點點，但強調增加燃氣機組必須拆掉燃煤機組，才能真正達成中火污染下降，改善空污，但中火二期新增4部燃氣機組通過環評後，卻不顧台中民意要求拆除，把燃煤機組轉成備用機組，未來仍可繼續使用，背後原因就是電力不足，他強調，燃氣機組的發電量不少於燃煤機組，燃煤機組卻仍將留著備用，這就是在欺騙台中人。

    康晉瑜說，國民黨沒有阻擋燃氣機組，只要求撤除燃煤機組，前經濟部長王美花過去就承諾過台中市政府與台中人，難道王美花立的規，現任經濟部長郭智輝不隨嗎？民進黨換了政府就換了腦袋，台中人都看在眼裡。

    他並強調，賴清德總統過去曾說，基於國安考量，發電機組應該分散，但現在民進黨政府卻把燃氣、燃煤機組全部都集中在台中，讓中火變成全世界最大的火力發電廠，這對台中人非常不公平。

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