環境部今說明中火二期爭議 盧秀燕：總算聽見中部人聲音

盧秀燕至清水國中參加行健樓落成啟用典禮致詞。（記者張軒哲攝）

2024/11/01 11:50

〔記者張軒哲／台中報導〕環境部環評大會日前在爭議聲中，通過「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」（中火二期）環評案，但環評結論未要求中火實際減排、減汙作為，台中市長盧秀燕今日上午表示，環境部今天上午開記者會說明，會嚴格監督台電中火減排減汙，「雖然晚了，總算聽見中部人的聲音。」

盧秀燕昨日重炮抨擊，「環境部已成為汙染的放水者、保護者，應該降格」。她今日上午至清水國中參加行健樓落成啟用典禮接受媒體聯訪指出，環境部前天的審查中就應把關，因為環境部就是要為環境和人民健康把關，才叫做環境保護部。前天審查中火時，中火的汙染會增加，碳排會增加，環境部就應要求中火提出如何減排，可是都沒有，經過二天，中部人都非常憤怒，中部民代包括立委和市議員都提出要求，今天環境部總算聽到聲音，開記者會提出解決方案，就靜待環境部的解決方案。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕強調，現在的中火已經是全國最大的電廠，汙染量碳排放全國最大的電廠，今天如果像前天審查再加4部機組，會變成全世界最大的火力發電廠，全世界最大碳排量汙染的電廠，卻要中部人承受，對中部人太不公平，希望今天上午的記者會，環境部要提出好的辦法把關。

盧秀燕表示，上一期環評達成共識，增2部機組，拆2部機組，現在要增加4部機組，最起碼不能低於拆4部機組，本來1部燃氣機組可抵2部燃煤機組，照理說，增1部燃氣應該拆2部燃煤；一期中，考量讓國家電多點，同意增1拆1，二期要增4部，環境部至少要比照辦理，不要標準降低，一代不如一代，中部人在看環境部和內政部如何提出淨零改善，讓台灣環境更好，保護人民政策的方案，這二天中部人的心聲，環境部是有聽到了，靜待環境部今天會提出什麼解決方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法