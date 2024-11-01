中火二期環評過關 藍營斥拒用肺發電、綠營籲勿口水戰

中火二期環評過關，中市藍營斥拒用肺發電。（記者蘇孟娟攝）

2024/11/01 14:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕環境部上月30日環評大會審查通過中火二期新建燃氣機組計畫，增建4部燃氣機組，燃煤機組備用，引發台中市政府強烈不滿，台中市長盧秀燕更痛斥「環境部應降格」，台中市議會國民黨團今更喊出「建一拆二、總量減量、拒絕用肺發電」；民進黨團盼籲尊重業、勿政治口水。

中火二期新建燃氣機組計畫，台中市表達「增氣減煤、建一至少要拆一」的立場，但會議最後通過中火將新建4部燃氣機組，燃煤機組備用，盧秀燕對「只增氣不減煤」，有關空污或污染如何減量等未有要求等結論大表不滿；台中市環保局長陳宏益也說，環評從未有過不明確規範台電減污減排期程的前例，環評大會理應是確保人民健康的最後防線，不能開無約束力的「空白支票」。

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國民黨團書記長黃馨慧指出，環境部只用4小時通過審查，卻未對空污排放量等降減提出要求，大開環評惡例，錯誤的能源政策讓台電虧損，結果要用最便宜的燒煤來發電，但中火已是全世界最大火力發電廠，如今要再加蓋燃氣機組，卻不拆煤，讓台中人承擔全國用電需求，讓台中人用肺發電，台中人無法接受用健康去成就民進黨的神主牌。

黨團執行長陳文政也說，台南規劃要蓋的燃氣電廠容量僅中火的1/10，台南就帶頭反對，結果台中加蓋，根本「吃台中人夠夠」，難道只有台南人才是民進黨心中最柔軟的一塊；議員李中也痛斥，中火發電不是只有台中人用，要供給北部等，要用電為何全找台中人，無法接受以氣換煤卻不減煤；國民黨團喊出「建一拆二、總量減量」，拒絕用肺發電的苦果。

民進黨團總召蕭隆澤則強調，環評大會有學者專家把關，應相信專業，不要淪為政治口水，況且中火是國民黨籍縣長核准的建照、使照，中火燃煤量最高的時候是在國民黨執政期間，」現在國民黨卻選擇性遺忘，用政治口水打模糊戰，呼籲國民黨立委讓中央預算趕快過，才是對台中市民有利。

黨團幹事長陳俞融也說，早一天增氣就能早一天減煤，民進黨執積極改善中火造成的空污，將中火空污排放量減排7成，減煤600萬噸，再生能源發電量已經翻倍成長，不僅大幅減少空氣污染，也已逐步降低電力排碳係數。而且賴清德總統上任後，也將執行「第二次能源轉型」，使台灣穩健前行、邁向淨零。

中火二期環評過關，中市綠營籲相信專業，勿口水戰。（陳俞融提供）

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