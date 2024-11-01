中火增氣環評過關 在地居民憂10多個儲氣槽盤據

中火（圖）燃氣機組二期環評審查通過，居民憂心中油及台電儲氣槽設置太多。（記者黃旭磊攝）

2024/11/01 12:36

〔記者黃旭磊／台中報導〕中火燃氣機組二期於10月30日環評審查通過，將增加4部燃氣火力發電機組，由於未達成市府要求「增氣減煤、建一至少要拆一」、減少燃煤機組要求，台中發電廠在地麗水里長陳耀墩表示，支持「增氣減煤」政策目標，但不贊成增設4部天然氣儲槽，「鄰近中油、台電儲氣槽太多，經濟部要來整合一下。」

環境部環境影響評估審查委員會，於上月30日審查通過台中電廠第二期（中火二期）新建燃氣機組計畫環評審查，儘管台中市副市長黃國榮北上表達「增氣減煤、建一至少要拆一」立場，環評審查依舊過關，市長盧秀燕因此痛批「環境部嚴重失職，非常非常失望」。

請繼續往下閱讀...

台中發電廠位於龍井區，麗水里長陳耀墩等在地居民認為當地鄰近中油的二接（台中液化天然氣接收站）有6座天然氣儲槽、正興建2座儲槽，中油也還有一期要增設5座，如果台電二期再增4座，總數達17座儲槽。

陳耀墩表示，支持停止燃煤污染、「增氣減煤」政策目標，但當地儲氣槽太多，民眾有疑慮，經濟部應該要整合一下。

台電公司曾於4月29日在麗水里民交誼中心前籃球場，向居民說明「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，當時，國民黨立委顏寬恒表示，鄉親沒反對增氣減煤，但是天然氣儲槽中油加台電總數達17座，會造成百姓疑慮，而民眾黨台中市議員江和樹更稱，台中港的天然氣儲槽據計算宛如「96顆原子彈」，請問中央有重視台中人的安全嗎？

台電表示，中火二期計畫規劃興建4部燃氣複循環機組，未來既有的10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除、6部轉為緊急備用國安機組，保留緊備機組是為了「多一部備用，多一分保障」，而台電也會用最嚴謹的態度運用緊急備用電力設施，測試前也會依程序通報地方主管機關，並在法定每年720小時以內完成工作，確保國安與災害發生用電需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法