星宇遇康芮強風落地困難重飛 民航局要求飛機停飛將調查

星宇航空JX871沖繩-台北航班疑似重落地，民航局將調查。（記者吳亮儀翻攝）

2024/11/01 12:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕康芮颱風昨天（31日）侵台，各地颳起強陣風。星宇航空JX871沖繩-台北航班昨天降落桃園機場時受強勁側風影響導致降落困難，因此重飛後再降落；不過重飛時疑似「重落地」，交通部民航局要求該飛機停飛並檢查，並展開調查。

有民眾經由桃園國際機場在YouTube的24小時直播平台，指一架星宇航空班機今天在桃園機場降落時落地彈跳。

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星宇航空說明，10月31日JX871沖繩-台北航班在桃園機場進行降落時，因颱風影響，遭遇強勁側風導致降落困難，機長執行重飛後，在台北時間18時03分安全降落桃園機場，機上組員及旅客均安。

星宇航空表示，該航機編號B-58206於降落後立即進行初步檢查，外觀正常，後續將進行細部檢查，此事件已主動通報主管機關，將配合調查。

民航局也針對這起事件說明，表示有關星宇航空JX871航班於桃園機場落地時，疑似因颱風天氣不穩定造成重落地，落地後檢查超限，民航局已要求飛機停飛進行相關檢查，駕駛員停止任務派遣，民航局並依程序進行調查。

為確保飛航安全，民航局於颱風來前已要求國籍各航空公司應保守簽派，民航局也持續要求各業者注意在空航機安全，飛航作業務必要符合安全規範，後續將要求業者檢討不良天候的派遣作業。各航空公司飛航作業，若有違反民航法相關規定，民航局將依據民航法裁處。

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