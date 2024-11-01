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    首頁　>　生活

    康芮颱風襲台 高雄山區道路柔腸寸斷

    台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋被沖毀72公尺及河床便道沖毀1公里，造成桃源區復興以上三里淪為孤島。（高市府原民會提供）

    台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋被沖毀72公尺及河床便道沖毀1公里，造成桃源區復興以上三里淪為孤島。（高市府原民會提供）

    2024/11/01 12:24

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕受到康芮颱風影響，高市那瑪夏區造成台29臨11線便道6.5K（那瑪夏至五里埔路段）路基流失，造成那瑪夏區對外道路中斷，但替代道路嘉129線、南179線通行無虞，可作為緊急物資及醫療用品運送，提供緊急民生需求，公路單位將待旗山溪水退去後，再進場搶通道路。

    此外，桃源區累積雨量超過476mm（南天池雨量站），造成山區公路多處災情產生，荖濃溪水持續暴漲加上玉穗溪土石流攻擊，台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋被沖毀72公尺及河床便道沖毀1公里，造成桃源區復興以上三里淪為孤島，目前應變人員、搶修機具及資材（涵管等）都在熊前放置於台20線勤和及復興兩端，將視荖濃溪水稍退則立即兩端同步辦理搶通。

    高市原民會指出，桃源區北三里的復興里、拉芙蘭里和梅山里，因風災容易受到玉穗溪暴漲造成明霸克露橋那段施工路段交通受阻，族人無法對外通行，麵食、罐頭、蠟燭、睡袋、泡麵、尿布、奶粉和飲用水等物資已備妥20天以上，那瑪夏區也準備14天以上物資，暫無斷醒危機，市府將與區公所和里長們保持聯繫暢通，隨時掌握原鄉災況動態。

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