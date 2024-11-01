宜蘭青蒜受重創！農民哀嘆「什麼都沒了」

宜蘭縣壯圍鄉是青蒜（俗名白蒜）主要產地，康芮颱風造成蘭陽溪床4公頃耕地流失淹沒，損失慘重。（記者游明金攝）

2024/11/01 12:37

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉是青蒜（俗名白蒜）主要產地，康芮颱風造成蘭陽溪床4公頃耕地流失淹沒，損失慘重。蒜農江國文說，這批青蒜在中秋節過後種植，原希望在尾牙前後採收，趁春節賣個好價錢，現在什麼都沒有了。縣長林姿妙今前往勘災，希望中央能體恤農民，以從速、從寬、從簡式辦理現金補助。

康芮颱風挾帶強風豪雨，造成蘭陽溪水暴漲；宜蘭縣很多農作物包括青蒜、甘藍、番茄及其他葉菜類，都種在蘭陽溪兩側高灘地，這次大水造成嚴重損失。壯圍鄉是宜蘭青蒜主要產地，是國人年節必備用料，但這次損害相當嚴重，依壯圍鄉公所速報，受害面積有4公頃，損害率達7成；五結也有10公頃受害，損害率5成。

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林姿妙今到壯圍蘭陽溪畔視察青蒜受損情況；壯圍新南村長葉慶文說，昨天的溪水暴漲，青蒜被流光光，蒜田裡只能看到白白的蒜種頭，經過水淹天氣好轉，如果曬太陽，蒜種一星期就死光光，只要水淹過就都沒有用了，這次洪水沖擊，很多高灘地都坍塌被沖到海裡，青蒜復種也趕不及春節收成，而且沒有蒜種，蒜種1公斤喊到600元，還沒地方買。

蒜農江國文指出，他種植青蒜0.7公頃，全部都損害了，外圍被泥沙覆蓋，內圍的土流失，青蒜倒伏會腐爛，這批在中秋節後就種植，原本尾牙前後要採收，卻什麼都沒了，損失約80萬元，已經10多年沒遇到這麼大的颱風，這次損失特別嚴重，農民靠天吃飯，希望政府能補助。

另外，他說，這次洪水帶來漂流木佔據溪床堤內農路，希望相關單位儘速清除，否則農民無法進出、無法復耕，青蒜種植到收成約需4個月，春節的收成沒有了，但希望能趕在清明節前拚一波。

縣長林姿妙說，壯圍是農業大鄉，颱風直撲宜蘭，造成農民損失，青蒜是過年要用的，4公頃幾乎流光光了，不只青蒜，高麗菜、蘿蔔、蕃茄也都受到颱風影響，希望中央幫忙農民，納入天然災害現金補助，縣府也會全力以赴，減輕農民損失。

宜蘭縣長林姿妙（右2）今前往蘭陽溪畔勘災，希望中央能體恤農民，以從速、從寬、從簡式辦理現金補助。（記者游明金攝）

蒜農江國文滿是無奈，除希望政府補助，也希望相關單位盡速清理堤內農路的漂流木，讓農民能早日復耕。（記者游明金攝）

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