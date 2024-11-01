為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭青蒜受重創！農民哀嘆「什麼都沒了」

    宜蘭縣壯圍鄉是青蒜（俗名白蒜）主要產地，康芮颱風造成蘭陽溪床4公頃耕地流失淹沒，損失慘重。（記者游明金攝）

    宜蘭縣壯圍鄉是青蒜（俗名白蒜）主要產地，康芮颱風造成蘭陽溪床4公頃耕地流失淹沒，損失慘重。（記者游明金攝）

    2024/11/01 12:37

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉是青蒜（俗名白蒜）主要產地，康芮颱風造成蘭陽溪床4公頃耕地流失淹沒，損失慘重。蒜農江國文說，這批青蒜在中秋節過後種植，原希望在尾牙前後採收，趁春節賣個好價錢，現在什麼都沒有了。縣長林姿妙今前往勘災，希望中央能體恤農民，以從速、從寬、從簡式辦理現金補助。

    康芮颱風挾帶強風豪雨，造成蘭陽溪水暴漲；宜蘭縣很多農作物包括青蒜、甘藍、番茄及其他葉菜類，都種在蘭陽溪兩側高灘地，這次大水造成嚴重損失。壯圍鄉是宜蘭青蒜主要產地，是國人年節必備用料，但這次損害相當嚴重，依壯圍鄉公所速報，受害面積有4公頃，損害率達7成；五結也有10公頃受害，損害率5成。

    林姿妙今到壯圍蘭陽溪畔視察青蒜受損情況；壯圍新南村長葉慶文說，昨天的溪水暴漲，青蒜被流光光，蒜田裡只能看到白白的蒜種頭，經過水淹天氣好轉，如果曬太陽，蒜種一星期就死光光，只要水淹過就都沒有用了，這次洪水沖擊，很多高灘地都坍塌被沖到海裡，青蒜復種也趕不及春節收成，而且沒有蒜種，蒜種1公斤喊到600元，還沒地方買。

    蒜農江國文指出，他種植青蒜0.7公頃，全部都損害了，外圍被泥沙覆蓋，內圍的土流失，青蒜倒伏會腐爛，這批在中秋節後就種植，原本尾牙前後要採收，卻什麼都沒了，損失約80萬元，已經10多年沒遇到這麼大的颱風，這次損失特別嚴重，農民靠天吃飯，希望政府能補助。

    另外，他說，這次洪水帶來漂流木佔據溪床堤內農路，希望相關單位儘速清除，否則農民無法進出、無法復耕，青蒜種植到收成約需4個月，春節的收成沒有了，但希望能趕在清明節前拚一波。

    縣長林姿妙說，壯圍是農業大鄉，颱風直撲宜蘭，造成農民損失，青蒜是過年要用的，4公頃幾乎流光光了，不只青蒜，高麗菜、蘿蔔、蕃茄也都受到颱風影響，希望中央幫忙農民，納入天然災害現金補助，縣府也會全力以赴，減輕農民損失。

    宜蘭縣長林姿妙（右2）今前往蘭陽溪畔勘災，希望中央能體恤農民，以從速、從寬、從簡式辦理現金補助。（記者游明金攝）

    宜蘭縣長林姿妙（右2）今前往蘭陽溪畔勘災，希望中央能體恤農民，以從速、從寬、從簡式辦理現金補助。（記者游明金攝）

    蒜農江國文滿是無奈，除希望政府補助，也希望相關單位盡速清理堤內農路的漂流木，讓農民能早日復耕。（記者游明金攝）

    蒜農江國文滿是無奈，除希望政府補助，也希望相關單位盡速清理堤內農路的漂流木，讓農民能早日復耕。（記者游明金攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播