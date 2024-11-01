蘇花公路又被土石流淹沒！凱旋3號海運備援啟動

蘇花備援船舶凱旋3號。（航港局提供）

2024/11/01 12:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕受康芮颱風影響，蘇花公路崇德路段強降雨和強風造成土石流、道路中斷。航港局今天（1日）宣布啟動海運備援作業，調度凱旋3號協助蘇花交通疏運。

不過受到海象不佳影響、未達適航條件，已緊急協調凱旋3號於明日海象緩和之際，自明天（2日）中午啟動海運備援，並訂在今天（1日）下午14時起開始受理登記。

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航港局提醒，明天（2日）花蓮往蘇澳航班預計中午12時30分開航，請預約民眾提早1小時30分報到；蘇澳往花蓮航班預計下午15時開航，亦請預約民眾提早1小時30分報到。

航港局並說明，預約登記方式與7月受凱米颱風影響啟動海運疏運相同，自今天（1日）下午14時起開放民眾至航港局官方LINE登記，晚間22時截止。人員搭乘順序將依登記順序安排，如民眾有任何問題，可撥打蘇澳端或花蓮端服務專線詢問，另於航港局北部航務中心及東部航務中心有專人提供諮詢服務。

航港局說明，有關凱旋3號搭乘航班及車輛接駁相關訊息以及LINE官方登記帳號，將於今天中午12時前公布於該局官網蘇花海運備援資訊專區，有需要的民眾可多加利用。

蘇花備援航班一覽表。（航港局提供）

蘇花備援船舶凱旋3號。（航港局提供）

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