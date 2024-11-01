為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    蘇花公路又被土石流淹沒！凱旋3號海運備援啟動

    蘇花備援船舶凱旋3號。（航港局提供）

    蘇花備援船舶凱旋3號。（航港局提供）

    2024/11/01 12:21

    〔記者吳亮儀／台北報導〕受康芮颱風影響，蘇花公路崇德路段強降雨和強風造成土石流、道路中斷。航港局今天（1日）宣布啟動海運備援作業，調度凱旋3號協助蘇花交通疏運。

    不過受到海象不佳影響、未達適航條件，已緊急協調凱旋3號於明日海象緩和之際，自明天（2日）中午啟動海運備援，並訂在今天（1日）下午14時起開始受理登記。

    航港局提醒，明天（2日）花蓮往蘇澳航班預計中午12時30分開航，請預約民眾提早1小時30分報到；蘇澳往花蓮航班預計下午15時開航，亦請預約民眾提早1小時30分報到。

    航港局並說明，預約登記方式與7月受凱米颱風影響啟動海運疏運相同，自今天（1日）下午14時起開放民眾至航港局官方LINE登記，晚間22時截止。人員搭乘順序將依登記順序安排，如民眾有任何問題，可撥打蘇澳端或花蓮端服務專線詢問，另於航港局北部航務中心及東部航務中心有專人提供諮詢服務。

    航港局說明，有關凱旋3號搭乘航班及車輛接駁相關訊息以及LINE官方登記帳號，將於今天中午12時前公布於該局官網蘇花海運備援資訊專區，有需要的民眾可多加利用。

    蘇花備援航班一覽表。（航港局提供）

    蘇花備援航班一覽表。（航港局提供）

    蘇花備援船舶凱旋3號。（航港局提供）

    蘇花備援船舶凱旋3號。（航港局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播