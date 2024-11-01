臉書被灌爆挨批 蔣萬安：交通幹道150多條已恢復8成

蔣萬安出席「2024電器空調影音大展」開幕典禮，會前先接受媒體聯訪，會中並參觀各展覽攤位並與來賓合影。（記者田裕華攝）

2024/11/01 11:58

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市街頭狀況慘兮兮卻仍然上班上課，市長蔣萬安臉書一早約莫7點湧入網友批評，認為通勤路上招牌、路樹多，騎車上班還得躲避障礙物，蔣萬安今表示，今天不管是風力、雨勢都大幅下降，沒達標準，將讓所有運作盡快恢復正常，目前主、次要交通幹道約150多條已恢復8成。

蔣萬安今出席電器空調影音大展被媒體堵訪表示，昨晚透過EOC、整體會議，也聽取最新氣象團隊的預判，今天不管是風力、雨勢都大幅下降，所以也沒有達到標準，依照此原則並跟四縣市共同討論，大家恢復正常上班課，讓所有運作盡快恢復正常，這也是我們很重要的任務。

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蔣萬安指出，昨天EOC開完會議後，也下令各局處一定要在最短時間內盡快復原，同仁非常辛苦；從昨天入夜到半夜風勢非常強，我們也必須確保所有在第一線執勤的不管清潔隊員、施作同仁的安全，所以在風勢減小，特別要求環保局清潔隊提早在清晨5點就全力投入相關復舊。

蔣萬安說，也請工務局包括公園處等，5個處全力投入相關救災還有復舊，截至早上8點左右，接獲3500多通災情，包括民生設施、建物毀損、招牌掉落等，最大宗還是有2100多件的路樹倒塌，市府全力投入協助。

蔣萬安表示，大的路樹倒塌，要先截斷，環保局同仁趕快先移除到旁邊，大約在上午8點30分到9點左右，工務局先劃定主、次要交通幹道約150多條都已恢復8成，接下來持續努力，也特別謝謝辛苦的清潔隊員，從清晨開始一路全心投入在市容的復舊以及災情搶救，非常辛苦。

蔣萬安也感謝台中市長盧秀燕，特別致電關心，她也了解台北市這次受到風勢強大的影響，也問說是否需要台中相關人力及機具的支援，非常感謝，工務單位也正在盤點相關的人力機具等，目前我們全力投入搶救，隨時看有任何需要都會跟台中市尋求支援。

媒體追問2000多倒塌路樹何時清完？蔣萬安回應，盼以最快速度復舊，上午盤點出主、次要幹道，8成都已恢復，現在對於巷弄部分，也特別請民政局通令各行政區，透過里長、民里系統，對巷弄盡快整潔，這次風勢確實太大，造成很多路樹倒塌，已全力投入相關人力，盼最快速度恢復正常生活。

蔣萬安今出席電器空調影音大展被媒體堵訪。（記者楊心慧攝）

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